Директор "Золотой маски в Латвии": культура дается дорогой ценой, но фестивалю быть!

Глава компании Art Forte, организатора театрального фестиваля "Золотая маска в Латвии", Юлия Лочмеле рассказала порталу Delfi о том, какой кровью далось решение не отменять юбилейный 15-й сезон. Ограничение на число зрителей в зале (50%), анализы для всех гастролеров, раздельный приезд и проживание актеров и техслужб, рост цен на гостиницы и транспорт, никакой страховки на случай если что-то пойдет не так, - далеко не полный список проблем, которые приходится решать для того, чтоб привезти к нам выдающиеся российские спектакли.

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Программа на осень 2020 года была составлена еще прошлым летом, когда на новые обстоятельства не было и намека. В итоге без потерь не обошлось - спешно пришлось поменять "Шутников" театра "Сатирикон" на "Танцпол" от "Балета Москва". Остальную программу удалось спасти — и она собрала все лучшее в разных сферах театрального искусства: тут и классика, и актуальная драматургия, и пуантовая хореография, и современная, и постановки для взрослых и детей…

- Даже в дни самого жесткого карантина я и мысли не допускала, что "Маска" может не состояться, - сообщила Юлия Лочмеле. - Хотя сомнений вокруг высказывалось много: а вдруг усилят ограничения, а вдруг не откроют границы, а вдруг не дадут визы, а вдруг актер заболеет… Мы идем на этот риск, который не взялась покрывать ни одна страховая компания — Covid-19 у них не считается форс-мажором. Стратегически нам очень важно провести "Маску" в этом юбилейном году. Обстановка сложная, но если мероприятие проводится из года в год, всегда проще объяснить, зачем и кому это нужно. А отменил раз — доказывай потом, что не отменишь в следующий.

Foto: Ivans Varšavskis

Когда в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, мы сперва пытались перенести весь фестиваль с октября на декабрь, однако вскоре поняли, что это невозможно. У спектакля "Иранская конференция" невероятно звездный состав — Хаматова, Раппопорт, Уварова, Дапкунайте, Гордин, Кищенко, Смехов… Согласовать графики этих суперзанятых в разных театрах и на съемках актеров заново просто нереально. Других вариантов, кроме октября, не было. С другой стороны, это и неплохо, распределить риски по месяцам — часть программы показать осенью, а часть зимой, в декабре.

Foto: Ira Polyarnaja

Чулпан Хаматова в "Иранской конференции".

- Во что на данный момент выливаются ограничения?

- К сожалению, наши чиновники довольно долго раздумывали, что и когда разрешать. "Золотой Маске в Эстонии" дали ответ с начала июля — они уже распродали больше половины залов, а нам пришлось ждать до августа. Поверьте, эта разница в месяц очень существенна.

На сегодня разрешенное число зрителей в залах сокращено вдвое. В Большом зале "Дайлес" - 472 места и 100 — в Малом, в Лиепайском театре — 180, в Вентспилсе — 330 мест. Увы, на гонорарах, суточных и запросах по гостиницам и транспорту приглашенных звезд эти ограничения никак не отразились. Да и гостиницы цены не спускают. Всем надо наверстать упущенное.

Многие отели закрылись, до следующего лета не работает ближайший к "Дайлес" Teater. Он был единственный в шаговой доступности от театра, а значит, придется всех возить. К тому же из соображений безопасности нам придется отделить техническую группу от актеров — селить их в разные гостиницы, разводить время приездов и отъездов. Чтобы если вдруг у техников что-то случится, то их можно было заменить, но это не сказалось на артистах.

- Кто-то пошел навстречу?

- Театр "Дайлес" дал нам скидку 25% на аренду зала, но одновременно там выросли расценки на другие позиции: в разы увеличилась оплата техслужб. Оборудование предоставлялось бесплатно — сейчас за деньги. Очевидно, что в следующем году, даже если ситуация с Covid выровняется, а зал заполнятся, билеты на серьезные гастроли станут намного дороже. А в связи с тем, что ушла на реконструкцию сцена Дома Конгрессов, антреприза тоже получит удар под дых.

В этом году добавляются и прямые "ковидные" расходы. Наши артисты сперва гастролируют в Эстонии, а потом в Латвии. Значит, им надо будет сдать анализы до отъезда из России, потом на территории Эстонии (и ждать 12 часов ответа), а на пятый день — и в Латвии (тоже ждать ответа). Иностранным гражданам анализы у нас делают только за деньги — это еще плюс 80 евро на каждого. Надеюсь, что на коллективы дадут скидку.

Foto: Ira Polyarnaja

Звездная "Иранская конференция".

- Что будете делать, если кому-то придет позитивный ответ? Был уже в гастрольном опыте Латвии случай, когда Дана Бйорк буквально за сутки до спектакля успешно заменила актрису Театра Наций в спектакле "Метод Грёнхольма"...

- Честно? Не знаю, что будем делать. Наш Элмар Сеньков в мае сделал "Иранскую конференцию" онлайн, но с трудом представляю, что латышский актер сможет быстро вписаться в московскую постановку Виктора Рыжакова. Надеюсь все же, что вакцина от Covid не за горами - хотя бы к декабрю в России уже всем актерам прививки сделают.

– Наше государство и муниципалитеты вам как помогали и помогают?

- Он дают нам финансирование под определенные позиции этого очень дорогого проекта: частичную оплату гостиницы, частичную — аренды зала, частичную - гонораров. На сегодня все нужные договоры подписаны. Тут опять же важно наше постоянство — мы занимаемся своим делом 15 лет, поэтому нам трудно отказать. Спасибо, что нам до конца июня государство платило по 700 евро за простой работников. Поскольку на такие деньги не проживешь, мы доплачивали своим сотрудникам. Также Фонд культурного капитала предложил компенсацию расходов тем, кто не получил пособия по простою. Но главные потери никто не компенсирует — проплаченные вперед площадки, реклама, отсутствие планируемых доходов и т. д.

- Ваши спонсоры устояли?

- Да. Rietuma Banka, компания SeverStal, UralKalij - по счастью, для них в Латвии есть возможность через Фонд культурного капитала вернуть 50 процентов от уплаченных налогов с дивидендов… Уж и не загадываю, как в следующем году будут выплачиваться дивиденды — экономика-то везде просядет. Понятно, что вся эта ситуация, похожая на странный спектакль с неизвестным режиссером, выливается в сильнейшее расслоение жителей. Потеряют бизнес и без работы останутся многие, что отразится и на платежеспособности зрителей.

- Сколько будут стоить билеты?

- Увы, цены пришлось поднять. Многие театралы, которые не пропускали ни одного спектакля, теперь вынуждены будут выбирать, что могут себе позволить. Приношу свои извинения! С учетом семейных спектаклей цены варьируются — от 10 до 120 евро. Самые дорогие — на "Иранскую конференцию": от 80 до 120 евро. Конечно, хотелось бы надеяться, что ближе к конкретным датам ограничения смягчат, но лишь бы не усилили.

- Что будете делать, если снова все ужесточится?

- Будем стараться все перенести на декабрь — у нас есть резервные даты. Надеюсь все же, боженька подержит над нами зонтик, как он это уже сделал в марте, когда буквально перед закрытием границ мы успели провести гастроли Театра Бориса Эйфмана и симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

- Получается, театр становится дорогим удовольствием для избранных?

- Дешевле он точно не станет. Подорожание коснулось и билетов в латвийские театры. У нас на детские спектакли цена ниже, чем в рижский Театр кукол. Советую театралам обратить внимание на внестоличные площадки — балет "Танцпол" точно стоит того, чтобы ради него отправиться в Лиепаю или Вентспилс, заодно еще раз проехаться по родному краю.

- В связи с тем, что тема масок сейчас актуальна, нет ли у вас планов создать особую линию "золотых масок" - такой мерчендайзинг для театралов?

- Подумаем, но если выбирать, то я бы лучше без маски. Хочется все же дышать полной грудью.

Программа "Золотой маски в Латвии-2020"

Программа поделена на две части. Одна пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 10 по 14 октября, вторая — с 4 по 7 декабря. Число зрителей в залах — вдвое меньше обычного.

10-11 октября - "Иранская конференция" в Большом зале театра "Дайлес". Претендует на премию "Золотая Маска-2020" года по всем главным номинациям: – "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа драматурга", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". Пьесу Ивана Вырыпаева о том, как научиться жить, не уничтожая друг друга, в Театре наций поставил режиссер Виктор Рыжаков, собрав звездный состав из разных трупп.

12 октября - "Танцпол" в Лиепайском театре, а 14 октября - в Вентспилсском театральном доме Jūras Vārti. Спектакль, созданный известным бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном к 30-летию театра "Балет Москва", объединил классическую и современную труппы. Выходя на сцену на пуантах и роликовых коньках, босиком и в мягких туфлях, артисты признаются в любви к танцу, который иногда делает их счастливыми, а иногда – убивает.

Foto: M.Logvinov

4 декабря - "Дон Кихот" на сцене театра "Дайлес". Балет Минкуса в хореографии Йохана Кобборга поставлен Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета имени Леонида Якобсона и получил шесть номинаций "Золотой маски-2019".

6 декабря - гала-концерт "Якобсон и классика" в Вентспилсском театральном доме Jūras Vārti. Фрагменты балетов 19-го века и миниатюры от знаменитого хореографа Леонида Якобсона, бывшего балетмейстера Кировского театра (Мариинки) и создателя своего театра.

5 декабря - "Цацики идет в школу" (см. главное фото) на сцене театра "Дайлес", 6 декабря - в Лиепайском концертном зале Lielais Dzintars. Спектакль для семейного просмотра, поставленный Юлией Каландаришвили в петербургском театре "Суббота" по повести Мони Нильсон-Брэнстрем, разрушает стереотипы "взрослого" и "детского" поведения и учит находить выходы из самых трудных ситуаций вроде школьного моббинга.

Foto: Ira Polyarnaja

5 декабря - "Мертвые души" на сцене Лиепайского театра, 7 декабря — в Малом зале театра "Дайлес". Три актера маленького театра "Поиск" городка Лесосибирск сыграли практически без купюр весь текст "Мертвых душ" Гоголя и полным составом были номинированы на "Маску-2019" по разделу "Лучшая мужская роль".