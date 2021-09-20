Дни Джеммы Скулме в Межапарке. Рига отмечает 96-летие вдохновительницы скандального мурала Бректе

20 сентября исполнилось бы 96 лет легендарной латышской художнице Джемме Скулме, чье имя недавно громко вспомнили в связи с появлением на стене 40-й рижской школы мурала Кристиана Бректе, вдохновленного работами Скулме в стиле примитивизма. Сегодня для широкой публики открылась часть дома в Межапарке, где будет располагаться Арт-пространство Джеммы Скулме. Каждый сентябрь здесь планируются "Дни Джеммы" с обзором архива художницы и работ династии Скулме, чьи картины занимают значительную часть Национального художественного музея.

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В этом подчиненном искусству доме необычной архитектуры Джемма Скулме жила с 1961 года до ухода в вечность в 2019 году. Вскоре после этого дети Джеммы - тоже художники Юрис Димитерс и Марта Скулме - решили продать дом из-за непомерных расходов на содержание. Но в связи с организацией "Дня Джеммы" семья решила отказаться от продажи исторической ценности, сообщила Delfi жена Юриса Димитера Кристина.

Дом с тремя мастерскими художников

Как рассказала Delfi искусствовед и куратор "Дней Джеммы" Инга Штеймане, особняк в стиле функционализма на улице Стокхолма, 11 был построен в 1961 году. Его автор - архитектор Артурс Рейнфелдс. В его создании также принимали активное участие муж Джеммы Скулме художник Оярс Аболс, а также отец Джеммы - живописец и график Отто Скулме. Как раз мастерская последнего сейчас открыта для обозрения публики.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Этот дом - посвящение искусству. Он состоит из трех шестиугольных помещений мастерских, а жилая зона находится в центре здания. Как говорила сама Джемма, она потом чертыхалась, потому что пространства для жизни осталось совсем немного — небольшой сегмент посредине. Такая авангардная моделька — маленькая кухонька на первом этаже, маленькие комнатки на втором, а вокруг - три огромных мастерских, где работали отец Отто, мать Марта (скульптор) и их дочь Джемма с мужем Оярсом Аболсом".

Сегодня в мастерской Отто Скулме развернута экспозиция, посвященная гимназическим годам художницы. Помещение было восстановлено таким, каким оно выглядело в 60-х - с цементным полом, белыми стенами и балконом в рост Отто. Куратор экспозиции обещает, что мастерская самой Джеммы Скулме может быть открыта через год. Есть договоренность с наследниками Джеммы Скулме - двигаться в сторону создания дома-музея, - говорит Инга Штеймане. - Мы должны понимать, что Скулме - большая, красивая, творческая семья художников".

Окунуться в архив семьи Скулме

Экспозиция - уникальная возможность ознакомиться с семейным архивом Скулме.

Выставка, открытая для широкой публики - предвестник более крупной экспозиции "Moin, moin, Mālpils bezdelīga", которая откроется в январе 2022 года. Она рассказывает, как Джемма Скулме поступила в 1-ю Рижскую государственную гимназию в 1937 году и окончила ее в 1944 году.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На выставке представлены уникальные экспонаты - письма, зарисовки, заметки, фотографии, картины, а также некоторые предметы быта. Абсолютно все оригинальное - из архивов семьи Скулме. Особое место в экспозиции отведено фотографиям Отто Скулме, можно увидеть свидетельства посещения им выставок, концертов и юбилеев. Выставка хранит как историю поездки семьи Скулме в Париж в 1937 году, когда там проходила Всемирная выставка, так и воспоминания 1940-х годов - времен оккупации и Второй мировой войны.

"Рада, что мне посчастливилось заняться организацией этого архива. Он был рассредоточен по всему дому Скулме. Могу лишь высказать сожаление, что те последних пять-шесть лет, что я напрямую коммуницировала с Джеммой, не смогла настоятельнее ее просить уделить внимание архивам, а не только новыми работами. Джемма была щедрой, открытой и, когда к ней приходили гости, давала им что-то и из своих архивов... Поэтому все было довольно хаотично. В маленькие пачечки было сложено что-то из детства, что-то с собаками, что-то из дома, что-то со времен Атмоды и т. д. И таких — десятки. Мне посчастливилось собирать все все это воедино в крупные этапы и в более естественном порядке. Это было как реконструкция, возрождение", - призналась Штеймане.

В доме также сохранился значительный архив Отто Скулме. Известный художник тоже не выбрасывал личную переписку и другие материалы. А вот Марта Скулме любителем писать не была — ее архив состоит в основном из скульптур и гипсовых слепков. Интенсивная переписка шла между Джеммой Скулми и ее отцом, в ней раскрывались их взаимоотношения и взгляды на искусство, включая отношения с другими членами семьи.

Программа первых "Дней Джеммы"

Дни пройдут в Межапарке с 20 по 26 сентября. Посетители смогут познакомиться с отреставрированной частью здания, а также концепцией проекта и видением будущего всего Арт-Пространства Джеммы Скулме... Также можно будет принять участие в творческих мастерских.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Посетителей ждут в Арт-пространстве Джеммы Скулме с 20 по 26 сентября с 12.00 до 18.00 (23 сентября — до 16.00).

Выставка ее внука художника Артура Димитерса "Семья" будет работать 24 сентября до 7 ноября с 12.00 до 18.00.

Особые мероприятия:

24 сентября с 18.00 до 19.00 - открытие выставки Артурса Димитера "Семья".

25 сентября с 12.00 до 13.30 и с 14.00 до 15.30 - творческие мастерские, вдохновленная авторскими техниками Дж. Скулме 60-70-х годов под руководством художницы Сигиты Даугуле.

26 сентября с 12 до 13.30 и с 14.00 до 15.30 - мастер-классы по коллажам под руководством художника Артура Димитерса.

Вход в Художественную комнату Джеммы Скулме и участие в творческих мастерских бесплатно.

"Дни Джеммы в Межапарке" пройдут в соответствии с требованиями нынешней эпидемиологической ситуации в стране. Посетителям Арт-пространства предлагается соблюдать дистанцию ​​2 метра и носить маски для лица.

Участники творческих мастерских должны иметь сертификат о вакцинации против Covid-19, болезни или отрицательный результат теста на Covid-19 и быть готовыми предъявить паспорт или удостоверение личности. Мероприятие также доступно для детей до 12 лет.