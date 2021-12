Дорогая редакция рекомендует. Что мы смотрели и читали в этом году и хотим с вами поделиться

В конце года принято подводить итоги. И это относится не только к работе, но и к тому, что мы делаем в свободное время. Год из-за "ковида" был непростой, но как минимум пара полезных качеств у локдаунов есть.

Когда закрыты театры и рестораны, мы вспоминаем о непрочитанных книгах и непросмотренных фильмах. К тому же киноиндустрия за последние пару лет выдала такое количество не только хороших, но и отличных сериалов, что на все никаких локдаунов не хватит. Кое-что мы успели посмотреть и почитать и хотим поделиться с вами.

Анатолий Голубов, главный редактор RusDelfi



Книга. Hans Rosling, Factfulness.

Foto: Publicitātes foto

Книга шведского врача, профессора и эксперта по статистике Ханса Рослинга вышла в 2018-м, через год после смерти автора. Я прочел ее два года назад, а в 2021-м решил перечитать, потому что почувствовал, что теряю веру в человечество. Рослинг пишет о том, что вокруг нас все больше информации, но мы все меньше понимаем, в каком мире живем. О том, как страх, стресс, негативные новости и искажения восприятия рисуют черную картину мира - тогда как огромное количество данных показывает, что это не так. Возможно, Рослинг слишком оптимистичен. Но он убедительно - гораздо убедительнее ваших друзей на фейсбуке - доказывает, что с человечеством все в порядке. А то, что на последней странице книгу рекомендуют сразу два Гейтса - Билл и его бывшая жена Мелинда - для меня дополнительный аргумент. Кстати, В 2020-м книгу перевели на русский (с немного неловким названием "Фактологичность") и на латышский.

Сериал. "Люпен" (Lupin)

Легкая криминальная сказка от Netflix в декорациях современного Парижа. Темнокожий Омар Си (на секундочку, рост за 1,90) в роли гениального и неуловимого мстителя все 10 серий водит за нос и продажную, и честную полицию, злодея-олигарха, бывшую супругу и множество второстепенных персонажей. Взломы компьютерных систем, конспиративные квартиры в центре Парижа, переодевания, похищения, погони, тщательно спланированные "операции". В финале зло наказано, справедливость торжествует. Верить в происходящее на экране перестаешь к середине первой серии, но если вам нравится вайб "Холмса" или "Друзей Оушена", то "Люпен" поможет пережить пару-тройку темных вечеров.

Алиса Илена, редактор отдела новостей



Фильм. Маргаритки (Daisies)

В фильме чешской режиссерки Веры Хитиловой две девушки (обеих зовут Мария) решают, что раз этот мир теперь испорчен, им тоже можно быть испорченными. В 2021 мир, каким мы его знали, продолжает рушиться, и эта хулиганская и феминистская картина из 1966-го кажется очень современной.

Фильм. Память (Memoria)

Восхитительно красивый фильм с Тильдой Суинтон, снятый в Колумбии. Главная героиня Джессика мучается бессонницей и слышит странный звук. В поисках ответов она обращается за помощью к звукорежиссеру Эрнану, а затем знакомится с жителем сельской местности – еще одним Эрнаном, который умеет засыпать в любую секунду, но никогда не видит снов.

Фильм. Фантастические грибы (Fantastic Fungi)



Еще одна красота – документалка про грибы от Netflix. Здесь о том, какая важная роль у грибов в экосистеме – например, они создают сети, благодаря которым общаются деревья, а еще умеют ликвидировать разливы нефти.

Сериал. Сексуальное образование (Sex Education)

Смешной и добрый сериал, а еще отличная инструкция к здоровой коммуникации. В этом году обсуждала новый сезон с друзьями, уговорила посмотреть сериал родителей и сделала материал о сексуальном образовании на Delfi.

Анастасия Ефремова, редактор соцсетей



Книга. Константин Симонов, "Глазами человека моего поколения"

Foto: Publicitātes foto

Меня очень впечатлила книга Константина Симонова "Глазами человека моего поколения". Того самого Симонова, которого все знают как автора стихотворений "Жди меня" и "Убей немца". Военного корреспондента, лауреата нескольких сталинских премий и одного из главных пропагандистов сталинской эпохи. Эту книгу он писал перед смертью. Она о культе личности Сталина, о мере его, Симонова, личной ответственности в процветании этого культа и о мере ответственности каждого человека за репрессии.

После двадцатого съезда КПСС, когда развенчали культ личности, Симонов всем назло повесил у себя портрет Сталина. А потом стал изучать документы о репрессиях, говорить с теми, кто их пережил, вспоминать что-то, что ему не хотелось помнить, - и пришёл в ужас от масштаба. И стал задаваться вопросом, почему - почему он, почему его современники, зная, что иногда пропадают люди, продолжали пылко любить вождя и предпочитали верить, что репрессированные, наверное, были репрессированы заслуженно.

Некоторые современные политические деятели, которые когда-то были убежденными комсомольцами, предпочитают говорить, мол, были молоды, глупы, не понимали. Для них по умолчанию лучше быть дураком, чем скользким типом, подстраивающимся под ситуацию. Симонов, наоборот, терзается от того, что он не понимал или не хотел понимать. Для него по умолчанию лучше быть подлецом, который все понимает, но остается там, где он есть, чем наивным идеалистом. Он подчеркивает, что да, большой соблазн приписать себе тогдашнему глубину понимания себя сегодняшнего — но это нечестно, и надо постараться так не делать.

Можно было бы сказать, что он так пишет, чтобы понравиться читателям, но он не собирался все это публиковать для широкой публики, он надеялся, что это будут читать историки. Мне кажется, что Симонов искренен в своих терзаниях, и этим мне симпатичен - хотя как пропагандист сталинской обоймы, безусловно, несет часть ответственности за все, что натворил Сталин.

Ким Космачев, заместитель главного редактора



Сериал. Аркейн (Arcane)

Аркейн - тайный; скрытый; темный; загадочный; сокровенный; мистический; мудреный; непростой; потайной

Arcane - лучший мультсериал на Netflix за историю платформы. Когда-то давно был придуман жанр графического романа, чтобы как-то отделить более серьезный и многослойный контент от массовых комиксов. Так вот и Arcane тоже, как мне кажется, при всей мелодраматичности сюжета, всt-таки попадает в какую-то неведомую нишу "анимационных романов".

В латвийском Netflix Arcane добрался до первого места в топе, а в ноябре и декабре входил в первую пятерку.

Но это просто статистика. В реальности это практически лучший из анимационных сериалов, которые я видел. В чем его отличие: динамичный развивающийся сюжет; многогранные неоднозначные действующие лица (нет разделения на "отрицательных" и "положительных"); отличный стимпанк-сеттинг: всё происходит в ретрофутуристичном условном "Лондоне" XIX века, но мир полностью вымышленный? плюс в нём есть магия; (страшный спойлер) многие персонажи, которые кажутся практически главными, - умирают; великолепный визуал, просто обалденный, если быть точным - буквально до мурашек по коже в отдельных эпизодах; хороший саундтрек.

В отличие от многих аниме-сериалов в Arcane сюжет развивается невероятно динамично, практически без провисаний и искусственного затягивания эпизодов (ок, во многих аниме-сериалах "затягивание" - это элемент жанра, но здесь этого нет и близко).

Главные героини — сестры: старшая Ви и младшая Паудер (Джинкс), которые живут в Zaun, трущобной части красивого города Пилтауэр. Особой дружбы у них не наблюдается с самого начала, а потом "всё завертелось".

Не хочется сыпать спойлерами, за девять серий первого сезона с сестрами, их друзьями, врагами и несвязанными с ними действующими лицами происходит очень многое. Раскрывается куча конфликтов, от противостояния революционеров и террористов до выгод и потерь от научных открытий.

В общем, ужасно рекомендую к просмотру.

Фильм. Дюна (Dune)

"Я вообще не люблю фантастику, потому что смотрю только хорошее кино и читаю только очень хорошие книги", "В детстве "Дюну" не осилил, очень уж унылая. Посмотрел "Дюну" Вильнева в кино. Полное г. - тупой затянутый фильмец для подростков, можно было ужать до 10 минут" - примерно так выглядят мои самые любимые отзывы на "Дюну" из соцсетей. Благодаря им я вообще ничего хорошего от фильма не ожидал, сходил в кино, не заметил, как пролетело время, и обязательно пойду на заключительную часть.

У "Дюны" Вильнёва есть один недостаток - она производит отличное впечатление при просмотре в кинотеатре, и практически противоположное при просмотре на "домашнем" небольшом экране. Проверено на многих зрителях.

Полина Шилина, редактор отдела новостей



Сериал. Благие знамения (Good Omens)

Фантастический сериал о грядущем конце света, который совместными усилиями пытаются остановить ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант). Да, снят сериал был в 2019 году, но я посмотрела его лишь в начале этого года. Уже жду продолжение! Сериал является экранизацией романа Нила Геймана и Терри Пратчетта и определенно понравится любителям мрачной фантастики. Если же вы религиозный человек и шутки про бога и сатану заставляют ваш глаз дергаться, то именно вам лучше не буду советовать данный сериал к просмотру.

Сериал. Жизнь после смерти (After Life)

Своеобразная британская трагикомедия. Сериал состоит из двух сезонов, второй увидел свет в прошлом году. Сюжет повествует нам о Тони (Рики Джервейс), который работает журналистом в загибающейся местечковой газете. У него умерла жена, которая была смыслом всей его жизни. Теперь Тони учится жить заново. Он опечален, расстроен, ненавидит все, что дышит и не дышит, постоянно чем-то недоволен. Сериал показывает процесс превращения Тони из депрессивного саркастичного циника обратно в хорошего человека. А хороших качеств у героя немало. Рики Джервейс также является сценаристом и режиссером всех эпизодов.

Книга. Екатерина Шульман, "Практическая политология"

Foto: Publicitātes foto

Книга будет интересна тем, кто хочет лучше разбираться в политических процессах и событиях, происходящих на территории России. Однако она также будет полезна и просто интересующимся политологией читателям. Книга написана простым и доступным языком, представляет собой сборник статей Шульман. Политолог подробно описывает специфику нынешнего политического режима в России и то, каким может быть его будущее.

Каролина Гансовска, редактор-переводчик



Сериал. Уборщица. История матери-одиночки (Maid)

Cериал рассказывает историю о молодой матери Алекс, которая пытается спастись от своего мужа. Шон — алкоголик и абьюзер-манипулятор, который "по традиции" сначала бьет и издевается, а потом извиняется. При этом Алекс, как многие женщины, не понимает или не верит, что происходящее с ней — неправильно, так не должно быть. Ее первая попытка сбежать оборачивается провалом и через какое-то время она снова возвращается к мужу. По описанию может показаться, что это мрачная многосерийная картина, но она выполняет довольно важную функцию — в почти медитативной манере здесь показаны все этапы развития насилия в семье (кстати, речь и о психологическом насилии, которое многие из нас распознают, когда становится уже слишком поздно). Сериал, несомненно, заставляет переосмыслить наши собственные представления о том, что именно называть домашним насилием. В одном из эпизодов Алекс отказывается от места в доме для жертв домашнего насилия, потому что считает — раз у нее нет синяков и травм, квартиру лучше отдать той, кто "действительно" пострадал. История девушки демонстрирует нам, что обесценивать свои проблемы нельзя, ведь насилие может быть очень разным.

Не стоит бояться смотреть этот мини-сериал, решив, что ничего хорошего в нем не происходит. Проблемы героини переплетаются с маленькими победами — радость дочки, успехи на работе, новые друзья, готовые прийти на помощь, и даже ее мать с биполярным расстройством в итоге находит свое место в мире, а у Алекс появляется шанс на новую жизнь.

Фильм. Слегка размытый мир (Billie Eilish: The World's a Little Blurry)

Документальный фильм режиссера Р. Дж. Катлера рассказывает историю молодой певицы и автора песен Билли Айлиш. В фильме показана история создании альбома "when we are fall asleep where do we go", который Билли написала вместе с братом Финнеасом ОʼКоннеллом в его спальне в доме родителей. Режиссер поехал с артисткой в гастрольный тур, задокументировал процесс съемки клипов и записи песни к фильму о Джеймсе Бонде. Казалось бы, человеку далекому от феномена Билли Айлиш все это может быть вовсе неинтересно, но это гораздо больше, чем просто будни молодой звезды. Трогательная и нежная динамика отношений Билли с родителями (которые, к слову, поддерживают ее во всем, стараются защитить и "не уничтожить свою жизнь", а также ездят с нею по всему миру), проблемы и боль современного подростка, с которыми девушка сталкивается не только потому, что внезапно стала знаменитостью, но и потому, что современный мир для молодежи стал во много раз сложнее, чем для представителей более старшего поколения. Социальные сети, вопросы приватности и безопасности, тотальная уязвимость, культура отмены — тебя осудят, даже если ты не знаменит.

После просмотра становится понятно, что успех Билли — феномен не только ее таланта, но и особенного таланта ее родителей. Фильм интересно посмотреть не для того, чтобы узнать что-то новое о самой Билли. Интересно увидеть настоящую и любящую семью, чей успех не в том, что дети стали знаменитостями, а в том, что Билли и Финнеас преодолевают любые трудности и могут раскрыть весь свой потенциал, благодаря любви и поддержке своей семьи.

Книга. Майкл Грегер, "Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь"

Foto: Publicitātes foto

Автор книги, американский врач Майкл Грегер — профессиональный оратор по вопросам общественного здравоохранения. Он рассказывает о преимуществах растительной диеты и о вреде употребления продуктов животного происхождения. В книге "Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь" говорится о важности превентивной медицины и о профилактике хронических заболеваний. Грегер на основе новейших научных данных анализирует 15 самых распространенных заболеваний, от которых умирает человек, и рассказывает о том, как можно начать вести более здоровый образ жизни. Он ссылается на сотни исследований, подкрепляет свои аргументы и рассказы историям коллег и случаями из собственной практики. Надо ли употреблять в пищу соль? Какие фрукты и овощи особенно полезны? Что именно является основной причиной болезней сердца?

Для всех, кто интересуется здоровьем и предпочитает верить результатам исследований и авторитетным данным, эта книга — полезный источник, зачастую, даже шокирующих фактов о нашем организме и о том, что мы едим.

Кристина Моисеева, редактор DELFI Showtime



Книга. Тед Чан, "История твоей жизни" и "Выдох"

Foto: Publicitātes foto

Для меня в этом году настоящим открытием стал фантаст Тед Чан. Заинтересовалась им после выхода фильма "Прибытие", снятого по повести "История твоей жизни", но руки до книг не доходили. А когда дошли, то запоем прочла все, что выходило на русском языке (на самом деле не так много, всего два вышеупомянутых сборника). Это не гиперпрыжки по Вселенной с бластером наперевес и не захват Земли инопланетянами - в общем, никаких приключений. Но оттого не менее захватывающе. Это, скорее альтернативные обстоятельства для человечества, где рай и ад обыденны, а божественные силы безразличны, где гипотеза лингвистической относительности работает и меняет восприятие времени и мышление. Рассказы Чана где-то близки к магическому реализму Борхеса, который так же искусно вплетал важнейшие для человечества философские вопросы в фантазийные сюжеты.

Уилл Гомперц. "Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси"

Foto: Publicitātes foto

Современное искусство принято ругать, однако тем, кто все же не считает его бесталанной мазней и нездоровыми фантазиями, но не является искусствоведом и хочет понимать больше, можно настоятельно рекомендовать эту книгу. В ней Уилл Гомперц доступным языком рассказывает, как и почему возникло современное искусство, почему в деятельности художников так важен исторический контекст и всякий ли непонятный простому обывателю предмет искусства действительно таковым является. Абстракционизм, кубизм, акционизм, стрит-арт и знаменитые банки с супом Энди Уорхола и квадрат Малевича... "Искусство не обязательно должно выглядеть как искусство, чтобы быть искусством", - утверждает Гомперц.

Сериал. Призраки (Ghosts)

Британский комедийный сериал 2019 года (в этом году американский канал CBS запустил свою версию) рассказывает историю семейной пары - Майка и Элисон, которая получает в наследство от дальней родственницы старинный дом. После травмы головы и комы Элисон начинает видеть и слышать обитающих в особняке призраков. Разношерстная компания привидений из разных эпох сначала пугает хозяйку, но затем они находят общий язык и проникаются взаимной симпатией. Пещерный человек, казненная за колдовство неотесанная крестьянка, трепетный поэт-романтик, экзальтированная девочка-аристократка, обезглавленный мятежник, чопорная дама викторианских нравов, ушлый политик-тори XX века - все они когда-то умерли именно здесь, но не могут покинуть поместье. Иногда они вредничают, иногда помогают хозяевам (насколько это могут бесплотные духи), спорят и сочувствуют друг другу - и все это выглядит невероятно мило и очень смешно. Отличный актерский ансамбль и сценарий. И если вы любите британские сериалы, смотрите, не пожалеете. Вышло уже три сезона и анонсирован четвертый.

Сериал. Тед Лассо (Ted Lasso)

Лучшее лекарство от осенне-зимней хандры, помноженной на локдаун. Тед Лассо - тренер по американскому футболу, "выписанный" из США владелицей британского футбольного клуба, который она отсудила у мужа при разводе. Она очень хочет насолить бывшему супругу, который обожает клуб, и уверена, что американский простачок быстро пустит его на дно. Но он оказался не так прост и меняет не только жизнь команды, но и всех, кто его окружает. Это невероятно доброе шоу, в котором есть и спортивная драма, и мыльная опера, и комедия, и герои, которым по настоящему сопереживаешь.

Фильм. Не смотрите вверх (Don't Look Up)

Очень рекомендую на свежих впечатлениях - фильм вышел на Netflix буквально на днях. Режиссер Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение") уже не раз заявлял своими лентами о любви к политической сатире, однако теперь он хлестко прошелся не только по политикам и богачам из мега-корпораций, но и по СМИ, соцсетям и, чего уж там, практически каждому жителю планеты.

Итак, два астронома - Рэндалл и Кейт (Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс) обнаруживают, что прямо на Землю летит крупная комета диаметром несколько километров. Расчеты точны - столкновение произойдет через 6 месяцев и 2 недели. Однако попытки сообщить об этом, чтобы успеть предпринять какие-то меры, наталкиваются на людскую глупость и жадность. Президент (Мэрил Стрип) думает лишь о переизбрании, глава помешанной на пользовательских данных корпорации (Марк Райлэнс) - о возможности добыть из кометы редкие металлы для своего производства, ведущие рейтинговой телепрограммы (Кейт Бланшетт и Тайлер Перри) - о собственной популярности. Планы по изменению движения кометы рушатся и, словами астронома Кейт, которая становится героиней издевательских мемов в соцсетях, мы все умрем.

И пока на нас действительно не летит какая-нибудь комета, у человечества есть возможность посмотреть на себя со стороны и задуматься.

Ольга Стопинская, редактор DELFI Woman



Книга. Михаил Шишкин, "Письмовник"

Foto: Publicitātes foto

Книга не новая, достаточно известная, но мне попалась только в этом году. Вдруг вы ее тоже еще не читали? Получите удовольствие. Главные герои пишут друг другу письма: они любят друг друга и подробно рассказывают всю свою жизнь. Тонко слышат и чувствуют друг друга, несмотря на то, что живут в разных временах и пространствах. Любовь, смерть, одиночество, потери, простые человеческие ценности: тепло и свет… Очень небанальное и небытовое произведение. И прекрасный, завораживающий, по-настоящему литературный русский язык.

Алина Семенихина, редактор-переводчик



Сериал. Король шаманов (Shaman King)

Ребут анимационной классики с привкусом ностальгии, горячего какао и беззаботного детства. Вместо легендарного опенинга — нечто невзрачное, зато все остальное — знакомое и комфортное (именно то, что нужно, чтобы отвлечься от серой пандемийной зимы). Отдельный плюс — сюжет не повторяет полностью первую экранизацию, а больше опирается на мангу.

Фильм. Уроки фарси (Persian Lessons)

Истории о холокосте — всегда тяжелые и философские, но эта немного отличается от других, ее сюжет напоминает скорее циничный анекдот. Бельгийский еврей оказывается в концлагере и пытается выжить, притворившись персом — ему приходится учить нациста выдуманному языку, который он выдаёт за фарси. Фильм — помимо всех достоинств — настоящая лингвистическая жемчужина.

Кристина Худенко, журналист



Фильм. "Париж, 13-й округ" (Les Olympiades, Paris 13e)

Первая реакция: так надо снимать кино! Французская новая волна, перенесённая в наши дни. Классический лямур-тужур: Саша любит Машу, Маша любит Петю, Петя любит Диму, Сашу, ну и иногда не против Маши. Только на французский манер: в построенном к олимпиаде районе Эмили встречает Камиля, которого привлекает Нора, а та увлекается Эмбер. Великолепная четверка друзей, порой, любовников, а зачастую — то и другое. Легко, непринужденно, почти воздушно. Черной-белый, со всеми оттенками серого, кроме болезненных. Не красавцы, но интересные, не без проблем, но без надрывов, не без фантазий, но без особых отклонений, без олимпийских рекордов, но в хорошем темпе. Так, как особенно хочется жить сейчас в период непредсказуемости и всеобщей боли — жить каждым днем, вкусно и ароматно.

Сериал. "Вера" (Vera)

Усталая и потрепанная жизнью дама-детектив Вера (Бленда Блетин) одержима работой и бесконечно одинока, но в каждом эпизоде наступает момент, когда в ее глазах вспыхивает искра — она становится невероятно хороша и она побеждает. Прием тоже помогает во времена, когда сам устал и потрепан. Ну и хороший английский детектив — он лучшее успокоительное.

Книга. Пегги Гугенхайм, "На пике века. Исповедь одержимой искусством".

Foto: Publicitātes foto

История покровительницы художников и самой страстной коллекционерши искусства 20-го века Пегги Гугенхайм (1898–1979), которая вкладывалась в будущих знаменитостей, вычисляя их буквально в зачаточном состоянии. При этом ее отношения с собственными детьми складывались куда более прохладно, чем с художниками и собаками. Рядом с Пегги в саду ее венецианского палаццо похоронены не сын и не дочь, а 14 собачек. Конечно, для меня книга пошла исключительно на десерт после нескольких поездок в Венецию, которая, избавившись от части туристов, стала в пандемийный период особенно прекрасной.

Ксения Колесникова, продюсер подкастов

Книга. Институт музыкальных инициатив, "Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях"

Foto: Publicitātes foto

Этот увесистый том кричаще-розового цвета рассказывает, как мы от песни про милого бухгалтера дошли до Моргенштерна. Одна глава - это история одного хита, вышедшего с 1991 по 2021 год. В книге много удивительных подробностей шоу-бизнеса тех времен, смешных историй и Аллы Пугачевой. Моя любимая часть - конец 90-х и начало 2000-х с историями про группу "Тату", "Руки вверх!" и "ВИА-Гра".

Сериал. "Наследники" (Succession)

Драма и трагикомедия о сверхбогатой, совершенно дисфункциональной семье со старорежимным тираном-миллиардером во главе. Это как если смешать сериал The Office и "Игру престолов". Шоураннеры кладут каждого члена семьи под микроскоп и начинают аккуратно дергать их за лапки и крылья. Иногда они смешно дергаются, иногда их жалко, а иногда становится действительно страшно, что у таких людей может быть так много власти. Критики предполагают, что вдохновением для семьи Рой послужила семья Мердок, стоящая во главе корпорации Fox. В этом году вышел третий сезон.

Фильм "Еще по одной" (Druk)

Наверное из всех фильмов, которые мы посмотрели в 2021 году, этот запомнился больше всего. Кризис среднего возраста, несколько преподавателей школы решают разбавить будни и начать ежедневно пить, чтобы проверить, станут ли они от этого счастливее. Это не очередная история о том, что пить плохо и вредно. Скорее это история об утрате и поиске радости, когда казалось бы, у тебя все есть - семья, дом, любимая работа. А смотреть на то, как танцует Мадс Миккельсен - одно удовольствие.