Знаменитый актер Джон Малкович снова поработает в театре "Дайлес", но на этот раз - в качестве режиссера. Следующий сезон откроется спектаклем "Леопольдштадт" в его постановке.

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"Леопольдштадт" - последняя пьеса знаменитого драматурга Тома Стоппарда. В 2020 году спектакль по ней был впервые показан в Лондоне, а спустя недолгое время успешно поставлен и на Бродвее. За свою работу Стоппард получил в том же году британскую театральную премию Лоренса Оливье в категории "Лучшая новая пьеса".

1900 год. Вена – столица империи, форпост искусства, психологии, математики, и – родной дом для большой семьи торговца тканями Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим свое желание ассимилироваться с титульной нацией – ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт. Но радужные надежды Мерцев развеиваются довольно быстро: надвигается Первая мировая война, затем наступит Хрустальная ночь, Вторая мировая с ужасами Холокоста… Многие ли члены семьи выживут к финалу саги в 1955 году? От некоторых не сохранится даже имен. Но теперь оставшиеся в живых должны рассказать миру историю, которая все еще продолжается.

Напомним, весной прошлого года режиссер Тимофей Кулябин поставил в театре "Дайлес" пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли играют Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович.