Эйжен Финкс, пожалуй, одна из знаковых личностей латвийской культуры, занявший нишу между окутанной легкой дымкой легендой "желтой прессы" и уважаемым на научном уровне мастером своего дела. Если провести социологический опрос, представление о Финксе, как о самом известном ясновидящем времен первой республики, предсказания которого помнят до сих пор, наверное, будет лидировать. Однако историк фотографии Петерис Корсакс отмечает, что Финк был и выдающимся фотографом, чьи портреты имеют художественную ценность – этому посвящена недавно вышедшая в издательстве Neputns книга "Эйжен Финкc. Фотограф-легенда".

Можно смело говорить о культе Эйжена Финкса — и именно мистическое и необъяснимое в нем всегда привлекало внимание широких масс. Иначе разве стал бы Финкс не только постоянным объектом внимания СМИ, но и героем книг, мюзиклов и сериалов? Несомненно, в XXI веке его популярность больше всего укрепили Марис Залите и Янис Лусенс, создавшие мюзикл "Сфинкс", и для многих любителей театра и музыки образ Финкса навсегда связан с игрой актера Ивара Стониньша, а затем Айнара Анчевскиса, певшего популярную песню "Нет, меня нет / Я вымысел..." Как считает Корсакс, "существует какая-то непостижимая энергия, которая раз за разом возрождает интерес к его личности".

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