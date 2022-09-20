Елена Пальчевская написала книгу для детей "Солнечная сила"

Известная иллюзионист и писательница Елена Пальчевская написала детскую сказку, по мотивам которой поставлен спектакль "Солнечная сила". И выпуск книги, и премьера постановки планируются на конец октября.

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Этой осенью зрители Латвии и Эстонии смогут увидеть новую постановку для всей семьи "Солнечная сила". Это добрая и поучительная история о мальчике Кристиане, который боролся с чудищем за Солнце для всех людей.

Елена Пальчевская является автором женских романов, но весной этого года театральный продюсер Наталия Лауце обратилась к ней с просьбой придумать детскую сказку. "Я поначалу отказалась, это не мое направление, - говорит Елена Пальчевская. - Как иллюзионист и ведущая, я знаю, что детская аудитория абсолютно отличается от взрослой своим абстрактным восприятием". Тем не менее, после некоторых раздумий Елена приняла вызов. Так появилась сказка "Солнечное шоу", а за ней – сценарий к спектаклю.

"Мы работали полгода, - рассказывает Елена, - костюмеры, бутафоры, актеры из театра "Дайлес" и Даугавпилсского театра, аниматоры из Казахстана, композиторы из Латвии. Получился не просто спектакль, а настоящий синтез разных видов искусств: анимация, театральная постановка, фокусы, шоу мыльных пузырей, а также интерактив с маленькими зрителями, которые помогут главному герою прогнать злодея. Спектакль начнется с мультфильма, который в русской версии озвучила актриса Даугавпилсского театра Натали Котон, а в латышской версии - актриса театра Дайлес Резия Калниня. Музыкальное сопровождение помог реализовать певец и музыкант Виталий Богданович".

Перед шоу можно будет приобрести саму книгу. В каждой из них читатель найдет фокус с инструкцией, как его продемонстрировать своим близким и друзьям.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах сети Bilešu serviss. Стоимость билетов - от 10 до 20 евро.