Есенин в синти-попе. Опубликован клип на песню к спектаклю Наставшева "Три сестры"

31 июля на сцене культурно-развлекательного центра "Hanzas Perons" пройдет премьера спектакля по пьесе Антона Чехова "Три сестры" в постановке Владислава Наставшева. Музыкальный фон спектаклю - электронная музыка с вкраплениями в жанре synth-pop - создадут произведения написал сам режиссер в соавторстве с российским композитором Иваном Лубенниковым. Опубликован клип на одную из песен — она на стихи Есенина "Не жалею, не зову, не плачу".

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Режиссер собрал в новом проекте самых ярких и профессиональных актеров своего поколения из латышского и русского театров. Образы трех сестер воплотят в жизнь Анта Айзупе, Инесе Пуджа и Мария Линарте. В роли Тузенбаха - Максим Бусел.

"Три сестры" Антона Чехова - это своего рода переход из одной эпохи перемен в другую. В спектакле, наряду с созданными актерами образами, оживает искусственный интеллект, а зрителю предлагается новая, возможно, давно несуществующая модель мира, в которой национальности актеров не имеют значения, ведь у всех есть один общий путь - в неизведанное.

Музыка в спектакле станет активным участником происходящего на сцене. Иван Лубенников - один из самых популярных российских музыкальных продюсеров и композиторов, активно работающий не только в театре, но и в кино-индустрии. Два года назад сотрудничество в совместном проекте свело двух художников - Лубенникова и Наставшева. Новое знакомство переросло в крупный и значимый проект, в котором музыка Наставшева обрела новое дыхание, обогатившись возможностями электронной музыки и особенностями жанра synth-pop. Дуэт за последний год приобрел большую популярность в России; он гастролировал также и в Латвии.

"Вот уже некоторое время мы с Владом являемся коллегами, и я очень рад этому творческому союзу. Я горжусь тем, что случайная встреча воплотилась в искусство и музыку, и это было успешно интегрировано в театральное действо. Музыка к спектаклю действительно способна взволновать, растрогать и найти путь к сердцу зрителя", - оценивает успешное сотрудничество музыкальный продюсер и композитор Иван Лубенников. Он очень хотел присутствовать на премьере "Трех сестер" лично, но, к сожалению, нынешняя ситуация в мире этого не позволяет.

Спектакль "Три сестры" в июле и августе на сцене Центра "Hanzas Perons" пройдет только десять раз, на латышском языке с субтитрами на русском. Количество зрителей на каждом представлении ограничено. Билеты можно приобрести в сети "Biļešu Paradīze". Стоимость билета от 30 до 40 евро.

В спектакле заняты актеры: Анта Айзупе, Инесе Пуджа, Мария Линарте, Дана Бйорк, Каспарс Думбурс, Юрий Дьяконов, Максим Буселс, Игорь Шелеговскис, Анатолий Фечин, Родион Кузьмин.