Это личное. Журналист Андрей Шаврей написал книгу "Рига и три ее Миши" - про Таля, Барышникова и Майского

Вдохновившись историей о том, что три знаменитых рижанина с единым именем Миша когда-то учились в 22-й средней школе, культурный журналист Андрей Шаврей провел собственное расследование. Пообщался с людьми, лично знавшими ММ, МБ и МТ, прошелся их путями, пропитался творчеством и написал увесистый том, дополнив труд уникальными фотографиями.

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Заметку о том, что знаменитый танцовщик Михаил Барышников (МБ) и знаменитый виолончелист Миша Майский (ММ) родились в январе 1948 года и сидели за одной партой, Шаврей написал для одного журнала еще 15 лет назад. Опытная редактор уточнила: "А ведь был же и третий Миша!" - "Какой?" - "Таль!" Когда выяснилось, что третий учился в той же самой 22-й школе (правда, на тот момент она была мужской гимназией) и позже преподавал там русский язык и литературу, М-ский треугольник замкнулся.

Выбраться из него Андрей Шаврей смог лишь на днях, презентовав книгу в рижском издательстве Aminori.

"Это история возвращения Риги в европейское пространство и возвращения ее сыновей, - представляет свой многолетний труд автор. - МТ хоть и умер в Москве. но похоронен в Риге в Шмерли. ММ вернулся в мае 1995-го - это было сенсацией. О возвращении МБ даже и не мечталось. А он вернулся в октябре 1997-го с двумя концертами в Опере. Первый - памяти матери, которая трагически ушла на улице Сколас, второй - в честь Рижского хореографического училища, где он отучился четыре года. С тех пор он возвращается постоянно - со спектаклями Херманиса и не только...

Foto: DELFI

В книге собрана куча уникальных фотографий. В том числе портрет маленького Барышникова с доски почета 22-й школы, три снимка от президента автоклуба "Рига" Эйжении Анны Фреймане, дочери балерины Анны Приеде, которая фотографировала МБ в феврале 1974-го, когда тот приехал в Ригу танцевать "Дон Кихот" — это был его последний визит на родину перед побегом в Канаде. А фотки Михаила Таля предоставил великий Леонид Тугалев, который с шахматным гением встречался и отмечал это дело постоянно.

В качестве десерта - большой материал от Гидона Кремера, который был знаком со всеми тремя Мишами. ММ читал книгу и не сделал ни одной правки, хоть он и перфекционист. Кремер – тоже ни одной, вот тут я просто удивлен. Жанна Таль (дочь) прочитала. Только МБ, который читал книгу два раза, сделал 10 поправок во время двух телефонных разговоров и еще четыре письменно по мейлу. Одноклассник МБ Андрис Витиньш удивляется, что Барышников вышел на контакт: "Он очень скептически относится к книгам о себе". Мой ответ: просто это о его родном городе. И важно, что все действо книги только в его родном городе, где у него еще есть друзья. И где он строит центр искусств на улице Блауманя".

По согласованию с автором портал Delfi публикует отрывок из книги "Рига и три ее Миши".

Первое возвращение Михаила Барышникова

"За минуту до начала я стоял у колонны в самой задней части партера. Нескольких студентов РХУ, проникших в зал без билета, настойчиво попросили удалиться. Я же или стал человеком-невидимкой, или настолько сильно слился с колонной, что меня никто не тронул, за что буду благодарен судьбе столько, сколько мне отпущено в этом мире.

Свет погас, и... начался первый вечер Барышникова – сольные номера, современный драматический танец, сопровождаемый выступлением танцевальной труппы White Oak Dance. Вернее, начался он немного иначе. Публика разместилась в бордовых креслах, убрали свет, открылся занавес, из-за кулис в полной тишине вышел стройный немолодой человек невысокого роста. Стояла звенящая тишина. Ни высокопоставленные зрители при бабочках в партере, ни зрители попроще, переполнившие галерку, не аплодировали. Молчали вместе с артистом. Не потому, конечно, что не узнали. Не потому, что менталитет такой "балтийскопрохладный". Просто, наверное, случилось уникальное событие, когда почти тысяча человек почувствовали это мгновение так же, как и стоящий перед ними Барышников.

Есть ситуации, которые можно опошлить овациями и освятить тишиной. Происходящее было именно таким. И был танец без привычных балетных тапочек. Босиком. Дягилевская идея в барышниковском исполнении. "Немая территория" в постановке Дэйна Райца. На полчаса без всякой музыки, в полнейшей тишине, когда никто даже не кашлянул. И только один раз из партера раздался негромкий веселый смех, реакция на некое движение, – это смеялся дядя Юрис Капралис (преподаватель Барышников в хореографическом училище, - прим.ред.).

Как я уже писал, билетов на концерты в свободной продаже не было. Разве что немножко у перекупщиков. В основном они достались людям, имеющим то или иное отношение к первым профессиональным шагам Барышникова в Риге, сотрудникам Оперы и студентам, только еще осваивающим искусство танца. Наверное, среди тех, кто обращался к спекулянтам, были и желающие попасть на "престижное мероприятие". Но они составляли явное меньшинство.

Я своими глазами оба вечера наблюдал зрительный зал и могу свидетельствовать, что те два концерта собрали удивительную публику, понимающую, что ей суждено присутствовать не просто на выступлении легенды мирового балета, но и стать очевидцами очень болезненного, очень личного признания в любви.