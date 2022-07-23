"Это совсем не про деньги". Зачем Елена Тонова издала книгу своих сказок
Foto: Ксения Ильина

Лена Тонова в Латвии хорошо известна как организатор мероприятий и создатель женского бизнес-клуба. Недавно к списку ее многочисленных проектов добавилось издание детских книг. Сборник написанных ею сказок про жирафика Галю Лена издала сама – как многие другие латвийские авторы, пишущие на русском языке. "Но эта история совсем не про деньги", - говорит она.

К этой книге Лена шла несколько лет. Сказки - их в книге 15 - вышли небольшим тиражом - 650 экземпляров. Впрочем, для книг, издаваемых в Латвии на русском языке, да еще и без участия издательств, это вполне приличная цифра.

В интервью DELFI Лена Тонова рассказала, почему готовые рассказы шесть лет не могли добраться до типографии, что о ее сказках говорит Михаил Казиник, почему мальчика зовут Галей, откуда он вообще взялся и зачем дети после сказок про Галю очень громко поют в лесу.

Откуда он вообще взялся, этот жирафик Галя?

На тот момент у меня был очень близкий человек, рядом с которым и сочинился Галя. Я просила иногда рассказывать сказки – есть у меня такая инфантильная черта, и когда он спросил, какие истории и про кого, я ответила: "Ну давай про жирафика".

- А как его зовут?
- Пусть будет Галя.
- И что он делает?
- Гуляет. Друг заяц у него есть.

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