Фестиваль Stanislavsky.lv: мюзикл и комедия от воспитанников училища при Малом театре
Foto: Publicitātes foto

10 и 11 марта в Риге пройдет первая 15-я весенняя сессия Международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv. Участники - студенты выпускного 4-го курса актерского факультета Высшего театрального училища им. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, которые учатся в мастерской имени режиссера, актера и педагога Виктора Коршунова.

На суд рижской публики молодые артисты представят два дипломных спектакля - легендарный бродвейский мюзикл Леонардо Бернстайна "Вестсайдская история" и классическую испанскую комедию Лопе де Вега "Изобретательная влюбленная". Оба спектакля поставлены в классической форме с интересными режиссерскими решениями. В Москве постановки идут с аншлагами.

Щепкинское театральное училище будет участвовать в фестивале уже в третий раз. Но мастерская им. В.Коршунова, которая считается в училище старейшей и сильнейшей, приедет впервые. Среди ее недавних выпускников есть бывший рижанин -- воспитанник театра-студии "Реверанс", а ныне ведущий артист московского театра им. Вахтангова Виталий Семеновс. На курсе, который сейчас приедет в Латвию, также учится рижанин – выпускник рижской арт-платформы Stadia Владислав Янушенок. Молодого артиста можно будет увидеть в обеих постановка, а также – на телеэкране, поскольку недавно Влад снялся в одной из главных ролей сериала "Полицейский с Рублевки-5".

Представлять молодых артистов рижанам будут режиссеры-педагоги – народные артисты России Лариса Гребенщикова и Владимир Сулимов. Для выпускников латвийских средних школ, которые в этом году хотят поступать в театральные вузы, представится прекрасная возможность лично пообщаться с мастерами, которые буквально через несколько месяцев будут проводить вступительные экзамены и набирать новый актерский курс в ВТУ им.Щепкина.

Фестиваль Stanislavsky.lv: мюзикл и комедия от воспитанников училища при Малом театре
Foto: Publicitātes foto

10 марта в 19.00 - "Вестсайдская история", мюзикл Леонардо Бернстайна.

Режиссер – профессор, народная артистка РФ Лариса Гребенщикова.

West Side Story – бродвейский мюзикл Артура Лорентса и Леонарда Бернстайна, адаптация классической пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта". Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов и повествует о противостоянии двух уличных банд — "Ракет" ("Jets"), потомков белых эмигрантов, и "Акул" ("Sharks"), пуэрториканцев. Главный герой, бывший член "Ракет" Тони влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера "Акул"...

Билеты - здесь.

Фестиваль Stanislavsky.lv: мюзикл и комедия от воспитанников училища при Малом театре
Foto: Publicitātes foto

11 марта в 19.00 - "Изобретательная влюбленная", комедия Лопе де Вега.

Режиссер – мастер курса, профессор, народный артист РФ Владимир Сулимов.

Спектакль-праздник. Хитроумно запутанный сюжет, головокружительные интриги, патетические признания и внезапные дуэли, обманы и разоблачения, серенады и пощечины, бесконечные переодевания и маскарады. И все во имя любви, во имя одной любви!

Билеты — здесь.

В программе фестиваля – экскурсия по Старой Риге, встречи в Рижском русском театре им. М. Чехова и Латвийской академии культуры, поездка в Юрмалу. Слоган фестиваля, проходящего под патронажем режиссера Адольфа Шапиро: "Stanislavsky.lv – это экскурс в театральное будущее России". Нынешней весной фестивальные сессии будут проходить при поддержке Фонда "Русский мир".

Впервые в истории фестиваля в рамках предстоящей весенней сессии в фойе Дома Москвы на втором этаже будет проходить благотворительная выставка молодой талантливой рижской художницы Валерии Якимовой. Девочка пишет светлые и яркие картины, читает Омара Хайяма, изучает корейский язык и мечтает стать адвокатом. Но главное – она как настоящий боец сражается с очень серьезным заболеванием, выпавшим на ее долю.

Открытие выставки Валерии Якимовой - 10 марта в 18.00 и будет открыта до 12 марта включительно. Вход свободный.

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