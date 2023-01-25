8 февраля в парке Победы прошел перформанс "Ренегаты" шведской артистки Эммы Бэклунд. По ее словам, эта флеш-акция была задумана как попытка развеять напряжение вокруг места, где до августа 2022 года находился памятник. В то же время спектакль предлагает признать травму, которая все еще присутствует, скорее как фантомная боль.

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По словам организаторов, что перформанс работает на контрасте игривости и застоя. Это своеобразное исследование, как с помощью хореографии и телесного опыта можно пусть на мгновение трансформировать общественное пространство.

Ренегат — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое. В переносном смысле — человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, отступник, изменник.