ФОТО: Лат навсегда. В Вентспилсе появился памятник латвийской валюте

10 января на холме на променаде у Вентспилсского порта появился памятник лату. Его установка приурочена к 100-летию со дня рождения национальной валюты Латвии, которую в 2014 сменила общеевропейская.

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Авторы - известный латвийский скульптор Глеб Пантелеев и архитектор Андрис Вейдеманис - создали памятник диаметром 3 метра на основе знакомого всем жителям страны дизайна однолатовой монеты с изображением лосося.

Foto: Ventspils hronika

Инициатором был ведущий исследователь и замдиректора Вентспилсского музея Арманд Виюпс, который обратился с идеей в в городскую думу в 2014 - и там его поддержали.

Foto: Ventspils hronika

Место выбрано не случайно, отмечают в Вентспилсской думе. С холма виден городской порт, куда в 1925-1926 годах прибывали свежеотчеканенные в британском монетном дворе Royal Mint серебряные двухлатовые монеты.