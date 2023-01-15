ФОТО: На Кипсале собрались персонажи аниме и компьютерных игр

14 и 15 января в выставочном зале на Кипсале проходил WinterCon VII. Это фестиваль любителей аниме, фантастики, фэнтези, комиксов, настольных игр, видеоигр, лего, корейской поп-музыки и другой гик-культуры.

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Большинство людей пришло на мероприятие в костюме какого-нибудь персонажа. Чаще всего это были персонажи аниме и компьютерных игра, но попадались и герои "Звездных войн", "Семейки Аддамс", "Гарри Поттера" или "Ведьмака". Некоторые участвовали в показах костюмов.

В залах также проходили фехтовальные поединки, мастер-классы, лекции и турниры по компьютерным играм, а на ярмарке можно было купить разные фанатские товары, комиксы, настольные игры и японскую яду.

Организатор мероприятия — UniCon, сообщество, позиционирующее себя как объединение геймеров, отаку (анимешников), гиков (фанатов какой-либо вселенной) и художников Балтии. Оно организует подобные мероприятия уже много лет.