ФОТО: Не просто граффити. Новый путеводитель по уличному искусству столицы

Весеннее тепло выманивает уставших от зимы рижан на улицы города, заметно прибавилось и зарубежных гостей. Чем их удивить, помимо югендстиля и уже известных достопримечательностей? Например, новым рижским маршрутом по объектам уличного искусства.
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Путеводитель по рижскому стрит-арту создан туристическим бюро Live Riga и включает в себя 12 точек на карте столицы. По мнению его авторов, Рига становится все ближе к большим европейским городам, где уличное искусство уже стало неотъемлемой и важной визуальной частью культурного пространства.
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