ФОТО: Новый мурал с "монстром" Kiwie - посвящение художнику Густаву Клуцису

Kiwie, самый известный уличный художник стран Балтии, создал новый мурал в поселке Виркени. Это дань уважения одному из самых известных латвийских художников и основоположнику авангарда конструктивизма Густаву Клуцису, который родился в Виркени.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока это самый большой "монстр" Kiwie за пределами Риги — размер мурала достигает 140 квадратных метров.

Работа находится на стене Виркенского спортзала, в ста метрах от Виркенской усадьбы. Спортивный зал имеет богатую историю и может гордиться знаменитыми выпускниками. Например, латвийскими баскетболистами, которые тренировались и играли здесь — Шкеле, Яниченок, Биедриньш, братья Бертансы, Шмит и Берзиньш. В следующем году планируется дополнить окружение усадьбы как минимум двумя новыми большими работами, в которых уличный художник также сделает акцент на тему баскетбола.

Foto: Publicitātes foto

Kiwie нарисовал этот мурал, вдохновляясь работой Густава Клуциса "Динамический город" (Dinamiskā pilsēta), которая была создана 100 лет назад и на которую можно смотреть с разных сторон. Сам Kiwie говорит, что концепция его работы — "Sometimes up, sometimes down" (Иногда вверх, иногда вниз), потому что в жизни каждого человека случаются взлеты и падения и важно сохранять способность смотреть на вещи с разных сторон.

"Меня всегда завораживало, как на самом деле мало нужно для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в окружающую среду. Этот мурал является первым в серии запланированных работ в этом районе. Теперь территория усадьбы Виркени будет наполнена современной энергией и неизбежно будет развиваться. Я рад тому, что стал одним из тех, кто вдохнул в это место новую жизнь", — говорит Kiwie.

Латвийский уличный художник Kiwie известен как один из первых в Латвии, кто начал рисовать одного и того же персонажа на стенах. С 2006 года "Толстый монстр" (Fat Monster) стал одним из самых узнаваемых символов улиц Риги, который своим визуальным остроумием и лаконичностью привлекает к себе внимание во всем мире.