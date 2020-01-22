ФОТО. Ояру Рубенису стало плохо на спектакле Кирилла Серебренникова

После премьеры спектакля Кирилла Серебренникова Outside помощник директора Национального театра Ояр Рубенис признался, что ему было "физически плохо" сидеть в зрительном ряду — так он переживал за происходящее в Москве вокруг режиссера. Длившийся более полутора лет домашний арест Серебренникова, в связи с "делом Седьмой студии", лег в основу спектакля, поставленного по заказу Авиньонского театрального фестиваля. В Риге начались мировые гастроли постановки. Поскольку на родине режиссера ее не покажут, в зале было много россиян.

Танцовщик Большого театра отращивает "большую ж..пу", чтобы соответствовать желаниям руководства и остаться на родине, подтыкая ватку во все щели, из которых дует. Красивый молодой человек кроваво писает на красные звезды. Некрасивые молодые ребята из ФСБ по команде свыше готовы покрасить свои маленькие достоинства в зеленый, превозмогая стыдливость и щекотку… Запакованные в откровенные БДСМ-костюмы юноши и девушки щелкают плетями и вставляют реквизит туда, куда... Туда же вставляют цветы обнаженные юноши и девушки, пожелавшие стать моделями…Решетки, лесоповал, поющая отдельно от туловища голова...

Оживляя работы безвременно ушедших фотохудожников китайского Рена Ханга (он выбросился из окна за два дня до назначенной встречи с Серебренниковым) и американского Роберта Мэплторпа (умер в 42 года от СПИДа), которые работали в откровенном жанре, Кирилл делает на сцене то, что по подсчету пришедших на спектакль россиян попадает минимум "под три статьи" - от "пропаганды гомосексуализма" до мата. Только статей этих, уверен Кирилл, в свободном обществе быть не должно. Как и не должно быть несправедливых судов…

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Свободное дыхание улучшает понимание, уверен Кирилл Серебренников (сцена из спектакля Outside).

О том, что этот спектакль — "месть стране ножей" — сообщается открытым текстом. Популярная в 60-70-х годах контркультура "детей цветов" (хиппи) нашла у Серебренникова новое воплощение.

Билеты на три дня гастролей в Национальном театре, где ранее Кирилл Серебренников поставил четыре спектакля, разошлись очень быстро. Outside собрал латвийский истеблишмент и большое количество россиян, некоторые прилетели специально. Во время показа несколько человек покинуло зал, остальные на выходе актеров в майках "Свободу Кириллу Серебренникову!" аплодировали стоя.

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"Когда я сидел в зале, мне стало физически плохо, - сообщил Рубенис в приветственном слове в адрес труппы Гоголь-центра. - Вы понимаете, про что я… Одновременно я радовался, что мы выбрались из этого ада". Помощник директора Национального театра назвал постановку "криком души Кирилла".

Дело «Седьмой студии» началось в мае 2017 года, когда Кирилла Серебренникова и его команду обвинили в нецеловом использовании государственных дотаций на миллионы российских рублей. Многие видные деятели российской культуры и зарубежных коллег выступили в поддержку Серебренникова. В рамках расследования режиссер более полутора лет пробыл под домашним арестом и не смог повидаться с умирающей матерью. На сегодня «дело Серебренникова» продолжается...

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Латвийские режиссеры Влад Наставшев и Элмар Сеньков, которые регулярно ставят спектакли в московском Гоголь-центре, и руководитель Благотворительного фонда Петра Авена Paaudze Игорь Басс.

Так совпало, что в дни рижских показов Outside в России сменилось руководство Минкульта — должность потерял Владимир Мединский, при котором министерство выступило пострадавшей стороной в деле Седьмой студии Кирилла Серебренникова. При Мединском же с российских сцен и экранов был удален мат и введены нормы нравственности в искусстве. Новая глава Минкульта России Ольга Любимова, глава департамента кинематографии, считается «человеком Михалкова». Никита Сергеевич не связывал «дело Серебренникова» с цензурой, утверждал, что «сегодня в России можно ставить все, что угодно... правда, не за государственные деньги» и желал коллеге скорее вернуться к работе, если будет доказана его невиновность.

Фото - Evija Trifanova, NT arhīvs.

Рижские гастроли спектакля Outside прошли при поддержке Благотворительного фонда Петра Авена Paaudze.