ФОТО: Пока не растаяло. В центре столицы появилось ледяное сердце

11 февраля в Риге около универмага Stockmann появилась двухметровая ледяная скульптура в виде большого сердца.

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Скульптуру создал художник Карлис Иле в сотрудничестве с флористом-дизайнером Янисом Бушевицсом. На создание ледяного сердца высотой почти два метра и один метр шириной, в центре которого заморожены цветы, потребовалась неделя.

Скульптура посвящена дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Всех желающих приглашают сфотографироваться возле сердца, соблюдая безопасную дистанцию. Stockmann также анонсирует тематические конкурсы, о которых можно будет узнать подробнее в аккаунте универмага в социальных сетях.