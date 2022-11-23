ФОТО: Рисовать разрешается. В Риге появилось место для граффити и уличного искусства
Foto: Elīna Pāpe

В рижском творческом квартале "Проводник" (Provodņiks) открыта специальная "открытая стена" для творчества уличных художников.

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Инициатива принадлежит Дайнису Руденсу, известному автору крупноформатных работ на стенах зданий в разных городах Латвии. По его словам, главной целью было предложить художником легальную площадку для творчества и популяризовать стрит-арт в обществе.

Подобные места есть во многих крупных городах Европы. Там любой желающий может реализовать свой творческий потенциал, не рискуя нарушить закон или испортить чужую собственность.

"Открытая стена" длиной 116 метров уже доступна всем желающим. Чтобы сделать заявку, необходимо написать письмо по электронной почте laura@provodnik.lv. Организаторы предупреждают, что запрещено создавать потенциально оскорбительные работы.

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