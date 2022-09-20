ФОТО: Рундальский дворец получил в подарок портреты его основателей XVIII века

Во время визита в Рундальский дворец-музей меценат и коллекционер Янис Зузанс подарил музею две картины из своей коллекции — портреты графа Курляндского Эрнста Иоганна Бирона и герцогини Курляндской Бенигны Готтлиб. Картины написаны во второй половине XVIII века Иоганном Леонардом Шнайдером.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В собрание Зузансов портреты создателей дворца, служившего им загородной резиденцией, попали в феврале 2022 года. После тщательной реставрации коллекционеры приняли решение передать работы в дар Рундальскому дворцу-музею, где находится их настоящий "дом". Картины стали важным дополнением к музейной коллекции – их можно увидеть в экспозиции дворцового музея, в апартаментах герцогини.

Коллекция Зузансов в настоящее время насчитывает почти 30 тысяч произведений искусства и на протяжении многих лет является важным партнером для многих музеев и культурных центров как в Латвии, так и за ее пределами, предоставляя работы и участвуя в создании выставок.