ФОТО. Щелкунчик с туалетной бумагой. Премьера балета "Два метра" про Covid-19

В Новом зале Латвийского Национального театра оперы и балета показали премьеру шуточного балета "Два метра" — о том, что артисты балета пережили во время пандемии и полугодичного карантина. Танцовщики заговорили: они иронизировали на темы ограничений, "чипирования" и высказываний президента Эгила Левитса.

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Заговорили обычно молчаливые артисты балета неслучайно. "...Если завтра правительство скажет нам: "В текущей эпидемиологической ситуации мы считаем, что невозможно позволить людям посещать более одного театрального представления в год, вы же не захотите пойти только на балет, только на оперу или просто в театр, - рассудили артисты. - Вы захотите объединить все. Так мы начали учиться петь, говорить, играть и импровизировать. Мы себя перепрограммируем. Карьера артиста балета слишком коротка. Если нормальный человек может проработать на одном месте 47 лет, то наш срок — всего 18 лет. Так что мы провели на карантине 1/36 своей карьеры..."

Foto: Jānis Keris

Созданный Эльзой Леймане этюд рассказал о человеке, который не может найти выхода из театра и себя. Антон Фрейманис показал, какие моральные и физические травмы пережили артисты, начав снова танцевать после долго перерыва. А травмы после выхода из карантинов были у танцовщиков по всему миру, как они не старались поддерживать себя в форме по зуму. Часть Айвара Лейманиса про то, что было бы, если бы и артистам балета пришлось соблюдать пресловутые два метра дистанции...

Танец Феи Драже из "Щелкунчика" с туалетной бумагой, чихающая "спящая красавица" принцесса Аврора в маске, танец маленьких лебедей, соблюдающих дистанцию в два метра и "космонавты" в ковидных комбинезонах — везде и всюду...

Фото - Агнесе Зелтиня и Янис Керис.

Танцовщики показали, как чувствуют себя артисты и зрители во время, когда "каждый поход в театр становится риском, игрой на выживание, балансированием между жизнью и смертью", когда "все становятся врагами", когда "человек, сидящий слева от вас, может вас убить. Человек, сидящий справа, может убить вас" и даже "электронный билет на транспорт тоже представляет опасность".

И довольно смело поиронизировали на тему вакцинации и опасностей ковид: "Как попасть в театр, если у вас нет QR-кода? Как поехать в Дубай, если вы не "чипированы"? Йо! У тех, кто умер от ковид, Рождества не будет (известная фраза президента Левитса, - прим. ред.)! Кто ты такой? Я не вижу твоего лица! Друзья — это нехорошо! Я знаю свои права! Я вызову полицию! Вы давно не били, да?!"