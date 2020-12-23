ФОТО: Сталь, веревки и стекло. В Московском форштадте поселилась необычная лиса
Foto: Laura Ozola

По полуразрушенному сараю на улице Тургенева крадется большая черная лиса. Ненастоящая. Этот необычный объект создан студентом Академии художеств.

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Автор работы, созданной из стали, пеньковых канатов и стекла, - студент третьего курса отделения скульптуры Александр Мириноха (преподаватель - Айгар Бикше).

Как рассказала представитель вуза Лаура Озола, работу Мариноха выполнил в рамках задания Академии художеств по созданию художественного объекта в городской среде. Проект реализуется совместно с обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība.

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