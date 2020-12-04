ФОТО: Staro Rīga на дому. Как жители устроили себе праздник света
Foto: Publicitātes foto

Завершилась акция #Staro mājās, которая была призвана заменить собой ежегодный фестиваль световых объектов Staro Rīga, предварительно перенесенный на январь из-за пандемии.

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Во время акции, приуроченной к Дню независимости Латвии, как обычные жители, так и различные учреждения и коммерческие компании создавали световые объекты, а снимки и видео публиковали в соцсетях с соответствующим тегом #staromajas.

По признанию организаторов, отклик был необычайно активным, причем откликнулись не только рижане, и, возможно, акция станет ежегодной.

На странице фестиваля также прошло голосование, и лучшим был признан видеоролик Алексея Подзукса.

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