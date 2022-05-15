ФОТО. В Латвии впервые за три года прошла "Ночь музеев"

После двухлетнего перерыва, в субботу, 14 мая, в Риге и по всей Латвии прошла международная акция "Ночь музеев", когда двери музеев, различных культурных и государственных учреждений открыты после обычного рабочего дня, позволяя желающим бесплатно осматривать выставки и предлагать специальную программу.

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Как и в предпандемический период, "Ночь музеев" в этом году была очень посещаемой — несмотря на сырой и дождливый вечер в музеях Риги, сотни посетители были готовы выстоять длинные очереди, чтобы увидеть экспонаты. В целом посетителями различных музеев и учреждений стали тысячи человек по всей Латвии.

По информации Delfi, в этом году в "Ночь музеев" наибольшей популярностью, как и в прежние годы, пользовались различные помещения государственных учреждений — в здание Сейма, Рижский замок, Банк Латвии, здание МИД и другие госучреждения выстроились длинные очереди.

Около Рижского замка людей встречал духовой оркестр, у публики также была возможность увидеть военную технику и пообщаться с представителями Национальных вооруженных сил. В свою очередь, президент Латвии Эгилс Левитс приветствовал посетителей внутри замка, которая сейчас является его резиденцией.

Большой интерес публики вызвал Анатомический музей Рижского университета им. П.Страдиня, который впервые участвовал в "Ночи музеев", а также рижский Музей природы, открывший для посетителей обновленную экспозицию.

В этом году в "Ночи музеев" по всей Латвии приняли участие 190 различных музеев и учреждений, формирующих культурную жизнь. В "Ночи музеев-2022" не участвовали Латвийский национальный художественный музей и его структурные подразделения, Театральный музей, а также Музей истории медицины им. П.Страдыня.

В 2020 году "Ночь музеев" в Латвии не проводилась, а в 2021 году мероприятие было виртуальным.