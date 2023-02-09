В Национальном театре оперы и балета прошла премьера оперы Леоша Яначека "Енуфа" в постановке Алвиса Херманиса — мрачная история чести и бесчестия в моравской глубинке. Богатство костюмов поразило воображение самых искушенных зрителей.

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До этого Алвис Херманис выпустил на сцене Национальной оперы лишь один спектакль - "Огонь и ночь" Яниса Мединьша, которым театр открылся в 1995 году после большого ремонта. С 2012 года Херманис долго и плодотворно сотрудничал с крупнейшими европейскими операми.

Эту постановку "Енуфы" режиссер десять лет назад поставил в брюссельской опере La Monnaie, а затем ее перенесли на сцены театров Болоньи и Познани. В 2014-м году опера должна была состояться и в Большом театре в Москве, но из-за аннексии Россией Крыма Херманис тогда отказался от сотрудничества. Правда, как он позже рассказывал в интервью Meduza, он был не против, если спектакль перенесет на московскую сцену его ассистент. НО на это не согласился Большой. И вот — новый "перелет", как называет это Херманис — в Ригу. К слову, большую часть времени с певцами работала брюссельская ассистент по переносу - Мариэлла Хане.

Трехактная опера Леоша Яначека в Латвии впервые была поставлена в 1944 году, через 40 лет после мировой премьеры. Версия Херманиса - третья.

Мрачная история чести и бесчестия, любви, преступления и прощения в деревне Моравии. Енуфа ждет ребенка от безответственного и пьющего Штевы. Его сводный брат Лаце также любит Енуфу, но без взаимности, в порыве ревности тот режет лицо Енуфы, чтобы брату было противно смотреть на нее. Когда Енуфа признается мачехе в отношениях со Штевой, который отказывается признать ребенка, та решает сделать все, чтобы спасти Енуфу от бесчестия и она смогла выйти замуж за Лаце. И тайно топит новорожденного ребенка…

Главную партию на премьере рижской постановки Херманиса исполнила Инна Клочко — выпускница ГИТИС, бывшая солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, победительница одного из конкурсов молодых талантов Инесе Галанте, которая сама когда-то исполняла Енуфу в чешской постановке на рижской сцене. В других ролях наряду с ведущими солистами Латвийской оперы, в том числе супругом Инны Клочко тенор Артем Сафронов — приглашенные исполнители из Чехии.

Воображение зрителей поражает невероятное количество невероятно сложных и богатых костюмов. Их автор – англичанка Анна Уоткинс, работавшая над созданием костюмов для оперы, балета и театра для многих трупп Великобритании и США, включая Лирическую оперу Чикаго, Балет Сан-Франциско, Королевский оперный театр "Ковент-гарден" и "Метрополитен-опера". В рижском постановке использовались оригинальные декорации, реквизит и костюмы из брюссельсвой версии. Анна Уотсон, которая уже два года на пенсии, специально приезжала в Ригу и поработала над инкрустацией костюмов в перенесенный спектакль.

Над светом колдовал известный российский мастер Глеб Фильштинский — он уже работал в постановках Херманиса в Новом Рижском театре с участием Михаила Барышникова "Бродский/Барышников и "Белый вертолет". Хореограф Алла Сигалова — тоже давняя соратница Херманиса. Оркестром управляет главный дирижер Национальной оперы Мартиньш Озолиньш.

Ближайшие спектакли — 26 и 28 февраля, а также 5 и 7 мая.