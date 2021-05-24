ФОТО: В Лиепае появилось граффити в честь юбилея Иманта Калниньша
Foto: Edagrs Pohevičs

В преддверии 80-летия Иманта Калниньша в Лиепае появилось граффити с изображением композитора.

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Стена с портретом одного из главных современных латвийских композиторов на фоне нотного стана находится на улице Аусекля. Граффити - это подарок Калниньшу и родному городу от владельца популярного в Лиепае бара Red Sun Buffet Марека Албертса.

Именно ИмКа, как его часто называют, написал песню "Город, где рождается ветер" (Pilsētā, kurā piedzimst vējš) на стихи Мариса Чаклайса, впоследствии ставшую официальным гимном Лиепаи.

80-летний юбилей Имант Калниньш отпразднует 26 мая.

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