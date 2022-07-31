ФОТО: В Лиепае завершился десятый фестиваль Summer Sound
Foto: Lauris Vīksne

В Лиепае завершился десятый по счету музыкальный фестиваль Summer Sound. По словам организаторов, в этом году на двухдневном фестивале наблюдался рост посещаемости, о чем свидетельствуют аншлаги в палаточном городке и кемпинг-городке, продажи VIP-билетов, а также переполненная площадка перед главной сценой на пляже.

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30 июля, во второй день фестиваля, на Summer Sound выступила группа The Roop, которая ранее представляла Литву на Евровидении-2022. Помимо них на большой сцене можно было увидеть таких исполнителей, как Ралфс Эйландс, ansis, "Musiqq", John Newman. В течение всей субботы перед посетителями выступали "Citi Zēni", "Carnival Youth", roland ce, "Astro'n'out", KATŌ, ANNNA и другие исполнители.

Музыкальный фестиваль Summer Sound в этом году проводился в Лиепае в десятый раз. Он является крупнейшим пляжным фестивалем в странах Балтии, предлагая обширную музыкальную и развлекательную программу. В 2019 году фестиваль собрал 32 тысячи посетителей.

Ниже - самые яркие моменты второго дня Summer Sound-2022.

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