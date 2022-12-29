ФОТО: В Национальной опере проходят яркие новогодние концерты

С 27 по 30 декабря в Латвийской национальной опере проходят любимые публикой новогодние концерты. Музыкальным руководителем стал Мартиньш Озолиньш, а режиссером - Элита Буковска. Солисты оперы исполняют французскую оперную музыку и зажигательные мелодии испанских сарсуэл.

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Запись новогоднего концерта можно будет посмотреть на LMT Smart TV в последний день 2022 года, 31 декабря в 17.00. Концерт можно будет посмотреть здесь.

В концерте принимают участие солисты Латвийской национальной оперы Дана Брамане, Юлия Васильева, Инга Шлюбовска, Лаура Грецка, Илона Багеле, Михаил Чулпаев, Андрис Людвигс, Раймонд Браманис, Ринальд Кандалинцевс, Рихард Мачановскис, Кришьянис Норвелис, а также хор и оркестр Латвийской национальной оперы под управлением Мартиньша Озолиньша.

Foto: Jānis Keris

В праздничном концерте прозвучат произведения Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Жака Оффенбаха, Тома Амбруаза, Лео Делибы, Пабло Соросавалы, Хосе Серрано, Огюстена Лара и других композиторов. Концерт ведет Лиене Яковлева.

Новогодний концерт будет транслироваться в прямом эфире Латвийского радио 3 Klasika 28 декабря.