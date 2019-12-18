Уже в девятый раз в Риге состоялся ежегодный Рождественский благотворительный вечер. Гост приняли активное участие в акции, направленной на помощь детям из благотворительных программ Palidzesim.lv, "Зеленая лампа", а также малышам из детского дома малютки.

"В этом году мы собрали 4200 евро на реабилитацию участников программ Palidzesim.lv и "Зеленая лампа": девочкам Эрике (12 лет, инвалид по слуху 4 степени) и Юстине (11 лет, навсегда прикована к инвалидному креслу, но старается в нем танцевать), а также молодым художникам Мареку Одуминьшу (полностью парализован) и Иеве Яундалдере (тяжелая форма диабета), - говорит патронесса мероприятия Наталия Тумшевиц-Эргле. - Также мы рады помочь талантливой Дарье Егоровой из Юрмальского детского дома – будучи парализованной, она делает картины из мозаики. Специально для нашего мероприятия она создала икону Николая Чудотворца, ставшую самым дорогим лотом на нашем благотворительном аукционе".

В праздничном концерте выступили Mirage Jazz Orchestra и певица Наталия Тумшевиц-Эргле, воспитанники вокальной студии Art Mix Studio, юные балерины из TS Dance Academy и танцовщица Полина Кафтя.