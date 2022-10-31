ФОТО. В Риге состоялся грандиозный показ балета "Лебединое озеро"

29 октября в Арене Рига International Festival Ballet и Festival Orchestra представили балет "Лебединое озеро" на музыку П.И. Чайковского в сопровождении симфонического оркестра.

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Балет St. Petersburg Festival Ballet в начале года планировал большое турне по Европе, но потрясенный и затронутый бесчеловечной российской агрессией в войне против Украины, знаменитый балет меняет свое название на International Festival Ballet. Этим изменением артисты ясно выражают свою позицию.

Интервью портала Delfi с главным хореографом харьковчанином Алексеем Богуцким и его супругой прима-балериной москвичкой Елизаветой - "Лебединое озеро" - символ конца кошмара - здесь.

С начала войны артисты выражали свою позицию против российской агрессии многочисленными акциями протеста перед каждым своим выступлением. В результате им сейчас угрожают российские власти. Балет, в состав которого входит как украинские, так и российские танцоры, естественно, видит себя балетом мира и согласия для всех людей. International Festival Ballet в Риге выступил в рамках своего тура по Европе.