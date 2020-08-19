ФОТО, ВИДЕО: Латвийские архитекторы создали уникальный объект для арт-фестиваля во Франции

Латвийские архитекторы второй год подряд удивляют посетителей арт-фестиваля "Пейзажи Анси" (Annecy Paysages). Команда из Латвии принимает участие в фестивале с арт-объектом "Павильон плетения" (Wicker Pavilion), к созданию которого были привлечены и хранители латышских традиций, плетущие корзины из прутьев.

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В прошлом году на фестивале можно было увидеть также творение латвийского архитектора Дидзиса Яунземса и его команды "Огонь" (Uguns). Арт-объект впервые был выставлен в природном парке Numernes valnis в Латгалии, недалеко от Карсавы, однако оригинальную версию заметили и оценили организаторы фестиваля во французских Альпах, где была размещена его копия.

В этом году Яунземса и его команду пригласили создать объект современного искусства специально для фестиваля в Анси. "Павильон плетения" – это симбиоз современного дизайна и традиций ремесленничества. Это место для отдыха и медитации в Садах Европы города Анси. Павильон сливается с окружающим пейзажем и образует укромный уголок в тени, где посетители парка могут спрятаться от палящего летнего солнца. Из павильона открывается прекрасный вид на окружающую природу, а ажурная конструкция создает динамичную тень на газоне", - рассказывает архитектор.

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Павильон построен с использованием техники grid shell (деревянная решетка в форме раковины) и покрыт 262 традиционно сплетенными корзинами конусообразной формы, которые были созданы латвийскими мастерами. Для несущей деревянной конструкции использовались сосновые доски. Со временем конструкция и плетения приобретут природный серый оттенок, и еще больше сольются с окружающей средой.

Фестиваль "Пейзажи Анси" проходит уже третий год. В этом году он сначала был отменен из-за пандемии Covid-19, однако за месяц до официального старта организаторы все же приняли решение открыть его для посетителей при соблюдении эпидемиологических мер безопасности. "Пока мир "был на паузе", мы решили принять вызов и отправились за границу, чтобы в течение месяца работать над объектом, несмотря на все сложности", - говорит Яунземс.

Всего на фестивале выставлено около 30 арт-объектов, созданных такими известными художниками, как Уилл Беккерз из Нидерландов, Боб Вершурен из Бельгии, Чой Чжон Хва из Южной Кореи, Анаиса Франко из Бразилии и другие.

Foto: Publicitātes foto

Команда "Didzis Jaunzems Arhitektūra" является автором сцены для "Природного концертного зала" с 2014 по 2019 годы (Архитектурный приз года в Латвии в 2015 году, номинация в 2018 году), террасы в "Саду Судьбы" (Likteņdārzs), получившей Архитектурный приз года в Латвии в 2012 году, различных арт-объектов ("Воздух", "Параметрический ледник", "Калейдоскоп"), сценографии для опер Izvirtības Hronika (Латвия), Nabuko (Польша), I Capuleti e I Montecchi (Польша), церемонии Lielā Mūzikas balva с 2012 по 2019 год, оформления мультимедийного танцевального представления Abas Malas и много другого. Кроме того, Дидзис Яунземс один из трех финалистов престижного конкурса "Rings Award 2020".