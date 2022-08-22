ФОТО. "Женщина не допустила бы войны!" Серебренников представил в Риге фильм "Жена Чайковского"

Все ли можно гению? Тварь ли я дрожащая или право имею? Эти темы волновали не только русских классиков, но и Антонину Милюкову — простую русскую девушку, которая все поставила на миссию — выйти замуж за Чайковского и там остаться. В кинотеатре Splendid Palace прошло спецсобытие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча с Кириллом Серебренниковым и премьера его картины "Жена Чайковского". Среди зрителей — Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.
Картина была снята случайно, сообщил Кирилл. Он собирался запускать другой фильм, над которым как раз сейчас работает в Риге (поэтической биографией Эдуарда Лимонова). Но исполнитель главной роли, большая звезда, попросил перенести сроки. Чтобы не распускать команду, Кирилл достал давно взлелеянный сценарий про Чайковского. Не помешал даже разгар ковида, из-за которого все было закрыто. На съемках не заболел никто. Если бы это случилось — бюджета не хватило бы на компенсацию даже одного дня простоя. Значит, невероятной истории Антонины Милюковой суждено было родиться...
Два с половиной часа перед собравшиеся в Splendid Palace зрители наблюдали чувственную трагедию вырвавшейся из скреп невыносимой матриархальной семьи девушки (Алена Михайлова), которая мечтала приобщиться к великому. А великий делал все, чтобы избежать низменного...
Как Чайковский не стал мужем бурятской девушки
Как рассказал Серебренников, идея картины родилась у него больше десяти лет назад. Когда, приехав в Америку, чтобы преподавать в Гарварде систему Станиславского, он пытался объяснить работнице таможни цель поездки — традиции русского театра. "Она выслушала и сказала: а, Чайковский! Для простой женщины Россия безусловно ассоциировалась с ним. Тогда я и спросил себя, а что я про него знаю..."
В основу сценария картины легло исследование историка, профессора Йельского университета Александра Познанского, который в двух томах документально и с цитатами восстановил каждый день жизни Чайковского. Из бескрайней "Вселенной Чайковского", которой хватило бы не на один фильм, Серебренников выбрал линию, по его мнению, больше всего созвучную современным зрителям — размышления об отношениях гендеров, мужском и женском начале, борьбу женщин за свои права - "кто она: актор или объект мужских страстей и игр, имеет ли она право".
Серебренников считает, что в российском обществе, как и во многих других, женщина официально не является главной.
Режиссер сразу знал, что роль композитора будет играть американский актер "Гоголь-центра" Один Байрон — человек с прекрасным музыкальным слухом, "обладающий в полной мере благородством ношения очень странной одежды 19-го века".
Кастинг на роль жены был долгим и утомительным - Серебренников перепробовал "буквально всех русских актрис подходящего возраста". И в какой-то момент почти остановился на феноменальной артистке - бурятке с восточными чертами лица, убедив себя, что и Анну Болейн играла темнокожая актриса. Но тут же пришлось искать претендентку на роль тещи Чайковского - тоже с азиатским типом лица. В какой-то момент его остановила труппа, призвав не отрываться так далеко от истории... И тут появилась Алена Михайлова — "девушка с серьезным ранением". Актриса - худая, бледная и бритая налысо - только вернулась из Мексики, где заболела серьезной тропической болезнью. От Алены требовалось "забыть, что ты есть, и превратиться в несчастную Антонину", с чем она виртуозно справилась.
Кинокарьера и киноатмосфера мух в третьем поколении
Все съемки, за исключением одного кадра у озера, проводились в павильоне с минимумом компьютерной графики (дорисовали поезд, вырвавшийся за рамки бюджета), что стало и художественной задачей — для создания атмосферы клаустрофобичного сознания Антонины, зацикленной на своей миссии.
"В фильме мы ей немного польстили, дав внешность Алены Михайловой, страстность и почти неземную странность, - рассказал Серебернников. - Реальная Милюкова была простой девушкой, не очень понимающей, кто есть ее муж, в чем-то любящей материальную выгоду, надеющуюся на счастливую обычную женскую жизнь — она была влюблена в идею стать женой интересного человека и пыталась отвоевать право быть рядом с таким мужчиной, это был ее высший балл. Об этом она писала в воспоминаниях".
Пережитые в браке психические травмы сделали ее сексуально одержимой нимфоманкой. Но в итоге она, хоть и сошла с ума, но прожила долго, закончив жизнь в день переворота 1917 года".
Воссоздать 19-й век было не проще, чем создать с нуля вселенную Marvel — следы этого времени в России уничтожены переворотами, революциями и советской властью. В павильоне буквально собирали и сочиняли по крупинкам: аутентичные кружева везли из Амстердама, вилки — из Швеции, ложки, булавки и другие мелочи — от коллекционеров разных стран.
Отдельным вызовом стали наряды — их надо было не только создать, но и каждый день по несколько часов заковывать каждого героя в корсеты, кринолины и прочие сдерживающие элементы одежды того времени. Особого исследования удостоилась система почты того времени — бумага, перо, чернила, сургуч... Писать от руки почерком, как писали раньше, актриса не умела — пришлось искать дублера по ретрокаллиграфии.
Объектом особой культивации стали мухи — настоящие артистки массовки, которые рассказывали об атмосфере в кадре больше, чем слова.
Музыка Чайковского в чистом виде звучит минимально, как объяснил композитор Картины Даниил Орлов, повествование фильм идет от лица Антонины, которая на момент знакомства даже не знала творчества Чайковского - задачей стало воссоздать ее музыкальный мир с использованием доступных ей мотивов — романсов, фортепианных пьес из светских гостиных, которыми зарабатывал в том числе и Чайковский.
Чайковский — гений и гендер
Дозволено ли отдельным людям того, что не разрешено остальным, тварь ли я дрожащая или право имею? Этот вопрос волновал не только русских классиков, прощупывающих границы человеческой природы. Эта тема есть в последних письмах Антонины, где она пытается разобраться в своей жизни и чувствах к гению - от восхищения и любви до ярости и презрения, "почему они меня растоптали как букашку, жизнь которой можно не учитывать".
"Чайковскому было важно нравиться женщинам и быть принятым мужчинами, - считает Серебренников. - А как раз мужчины его не принимали: до последних лет критик Герман Ларош и писал про Петра Ильича достаточно уничижительные и язвительные рецензии. Мол, Глинка был лучше, а оркестровки лучше у Корсакова, а у Петра Ильича — 10 кульминаций и 20 финалов. Для Чайковского было больно неприятие мужским сообществом. Зато женщины его обожали".
Серебренников предполагает, что плотские желания для Чайковского были мучительными и мешающими. "Он ясно разделял высокое предназначение для музыки, искусства и нижнюю, отвратительную сексуальную часть жизни, которая казалась ему мешающей и противоречащей высокому. Притом что вокруг него было полно открытых геев, в том числе люди из высшего эшелона власти, его друзья, которые имели жен и гаремы любовников.
В общем, история сложная и очень неоднозначная. Недавно режиссер Алвис Херманис сообщил, что, по его ощущениям, "зритель устал от сложностей русской души". Режисер Кирилл Серебренников предложил не слушать политические размышления художников и артистов, а идти в театры и кино и смотреть, что они там делают. Совету Серебренникова последовали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, которые, совершенно не афишируя своего присутствия, пробрались в ложу и погрузились в сложный мир музыканта.
Средства, полученные от участия в творческой встрече, Кирилл Серебренников перечисляет в фонд помощи беженцам из Украины.
Два показа "Жены Чайковского" стали приквелом 29-го кинофестиваля "Балтийская жемчужина", который пройдет в кинотеатре Splendid Palace 21-28 сентября и представит фильмы, получившие награды и особый интерес публики главных мировых кинофестивалей. От документального триллера "Навальный" и экстравагантного исследования "Высокая мода" до бойопика о самом ярком футболисте всех времен "Это была рука бога" и российской картины правды о репрессиях "Капитан Волкогонов бежал".
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