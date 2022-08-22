ФОТО. "Женщина не допустила бы войны!" Серебренников представил в Риге фильм "Жена Чайковского"

Все ли можно гению? Тварь ли я дрожащая или право имею? Эти темы волновали не только русских классиков, но и Антонину Милюкову — простую русскую девушку, которая все поставила на миссию — выйти замуж за Чайковского и там остаться. В кинотеатре Splendid Palace прошло спецсобытие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча с Кириллом Серебренниковым и премьера его картины "Жена Чайковского". Среди зрителей — Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.

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Картина была снята случайно, сообщил Кирилл. Он собирался запускать другой фильм, над которым как раз сейчас работает в Риге (поэтической биографией Эдуарда Лимонова). Но исполнитель главной роли, большая звезда, попросил перенести сроки. Чтобы не распускать команду, Кирилл достал давно взлелеянный сценарий про Чайковского. Не помешал даже разгар ковида, из-за которого все было закрыто. На съемках не заболел никто. Если бы это случилось — бюджета не хватило бы на компенсацию даже одного дня простоя. Значит, невероятной истории Антонины Милюковой суждено было родиться...

Два с половиной часа перед собравшиеся в Splendid Palace зрители наблюдали чувственную трагедию вырвавшейся из скреп невыносимой матриархальной семьи девушки (Алена Михайлова), которая мечтала приобщиться к великому. А великий делал все, чтобы избежать низменного...

Как Чайковский не стал мужем бурятской девушки

Как рассказал Серебренников, идея картины родилась у него больше десяти лет назад. Когда, приехав в Америку, чтобы преподавать в Гарварде систему Станиславского, он пытался объяснить работнице таможни цель поездки — традиции русского театра. "Она выслушала и сказала: а, Чайковский! Для простой женщины Россия безусловно ассоциировалась с ним. Тогда я и спросил себя, а что я про него знаю..."

В основу сценария картины легло исследование историка, профессора Йельского университета Александра Познанского, который в двух томах документально и с цитатами восстановил каждый день жизни Чайковского. Из бескрайней "Вселенной Чайковского", которой хватило бы не на один фильм, Серебренников выбрал линию, по его мнению, больше всего созвучную современным зрителям — размышления об отношениях гендеров, мужском и женском начале, борьбу женщин за свои права - "кто она: актор или объект мужских страстей и игр, имеет ли она право".

Серебренников считает, что в российском обществе, как и во многих других, женщина официально не является главной.