Художественным директором театра Дайлес стал Виестурс Кайришс

Новый директор театра Дайлес Юрис Жагарс сегодня, 23 января, объявил, что художественным директором театра станет режиссёр Виестурс Кайришс, сообщает LETA.

Жагарс сказал, что Кайришс будет именно художественным директором, а не руководителем, так как режиссёр будет отвечать не только за художественное содержание, но и за финансовую ситуацию.

Руководители театра уже начали работать над созданием нового репертуара.

Задачей нового члена правления театра Дайлес будет обеспечение художественного развития театра, с учетом того, что должно сохраниться творческое разнообразие и доступность широкому кругу зрителей, а также финансовая стабильность театра.

Юрис Жагарс стал фаворитом комиссии из-за своего многолетнего и многообразного опыта работы к сфере культуры, особенно в театре. Помимо прочего, он отличился стратегическим мышлением, прекрасными организационными навыками и ярко выраженной ориентацией на результат, указала госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

В прошлом Жагарс успел побывать на должности директора Видземского концертного зала, директора Цесисского фестиваля искусства, депутата Цесисской думы. Он вот уже 25 лет является актером театра Дайлес, владельцем лыжной трассы Žagarkalns. Раньше он был директором предприятия Auto Bergs и владельцем сельского хозяйства Kalna Žagari, а также актером Молодежного театра.