Елена Пальчевская известна в Балтии как ведущая праздничных мероприятий и иллюзионист. За 25 лет сценической деятельности она организовала и провела более 3000 шоу, свадеб. Однако, неожиданно для самой себя, год назад артистка села писать роман.

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"Я никогда не хотела стать писательницей, - признается Елена Пальчевская. – В школьные годы меня привлекали точные науки, а позже я закончила экономический факультет. Но тут у меня появилась необъяснимая потребность создать женский роман, история сюжета возникла сама собой, мне оставалось лишь записывать".

"Найти Его" - это легкий женский роман о современной рижанке Софии, которая, оставшись вдовой в расцвете лет, верит, что в ее жизни еще будет настоящее чувство. Героиня не только верит, но и действует: иногда преодолевая депрессию и тоску, иногда легкомысленно.

На создание своей первой книги Елена потратила около 4 месяцев. Вставала каждое утро в 6.30 и садилась писать, а днем уже занималась делами своего агентства. Поставив последнюю точку в романе, она поняла, что "Найти Его" не будет ее единственной книгой. В настоящее время Елена заканчивает свой второй женский роман и есть уже наброски для третьего.

На данный момент мне важно издать свою первую книгу, - говорит Пальчевская. – Можно сказать, это моя большая мечта, которая требует определенных вложений. Я шучу, что некоторые женщины грезят о шубе, а я мечтаю оплатить работу типографии. Виртуально книга уже существует, остается лишь ее напечатать и поставить на полки магазинов. Еще весной этого года Елена планировала оплатить издание из своих средств, но, нагрянувшая пандемия лишила ее заработка: все мероприятия были отменены. Однако Елена решила не сдаваться: "Я верю, что книга достойна издания, поэтому хочу предложить потенциальным читателям поучаствовать в издании романа. Для этого достаточно сделать предзаказ книги. Приобрести роман можно на моей страничке www.palchevski.lv или просто написать мне".