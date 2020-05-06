Инесса Галанте запустила флешмоб Viva Latvija

В социальных сетях стартовала акция в поддержку латвийской публики Viva Latvija, которую инициировала всемирно известная оперная певица, организатор многочисленных концертов, фестиваля Summertime и музыкального конкурса талантов Инесса Галанте.

"Ко мне обратился руководитель бригад Службы неотложной медицинской помощи центра поддержки Krasts Рафаэль Циекурс с просьбой исполнить специально для пациентов и медицинских сотрудников музыкальное произведение Ave Maria Джулио Каччини. Мы записали с Андреем Осокиным видео и у меня возникла идея творческого проекта с участием моих друзей - латвийских и зарубежных исполнителей, музыкантов и других деятелей культуры, которые снимут на телефон свое короткое выступление с пожеланиями латвийским жителям, которые, как и все мы, пока лишены встреч и живого общения на концертах и фестивалях", - рассказала Инесса Галанте.

Инесса Галанте обращается к латвийским музыкантам, артистам и ко всем желающим с предложением присоединиться к акции - поделиться своим творчеством, позитивным настроем и подбодрить латвийскую аудиторию.

Во флешмобе уже приняли участие пианист Рейнис Зариньш, виолончелист, участник группы DaGamba Валтерс Пуце, ТВ-ведущий Валтерс Краузе, голландский саксофонист Хенк ван Тейллерт, французская джазовая певица Мина Агосси, джазовый пианист Даниил Крамер, итальянский исполнитель Джованни Костелло, немецкий дирижер Экхарт Вицик и другие. Артисты размещают видео на своих аккаунтах в социальных сетях с хештегами #VivaLatvija и #VivaLatvijaIneseGalante.