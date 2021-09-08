Инспекция по защите прав детей считает, что скандальному муралу не место на стене школы

Родители учеников Рижской 40 школы написали коллективное заявление в несколько министерств с просьбой решить вопрос с вызвавшим скандал муралом с работой художника Кристиана Бректе.
Письмо было направлено в министерство среды и регионального развития, министерство благосостояния и министерство образования. К заявлению также приложено заключение Госинспекции по защите прав детей, в котором говорится, что рисунок расположен в неподходящем месте и может вызвать непонимание у детей.
"Данной работе место не на стене образовательного учреждения, - говорится в заключении, - а в какой-либо художественной галерее, где сам художник может объяснить ее суть и работу могут осмотреть заинтересованные. В конкретном случае у детей выбора нет". Эксперты инспекции также указали, что изображение может вызвать у детей непонимание и, возможно, страх и насмешки в соответствии в возрастными особенностями восприятия (1-5 классы). По мнению специалистов инспекции, стоит учитывать и этический аспект - изображение не предусмотрено для детской аудитории и не соответствует сути образовательного учреждения.
В инспекции считают, что было необходимо выяснить мнение родителей и согласовать размещение рисунка на стене школы. Эксперты также напоминают о Законе о защите прав детей, который запрещает демонстрировать материалы, содержащие жестокость, насилие, эротику и порнографию, угрожающие психическому развитию.
Заключение инспекции направлено также в Рижскую думу, которая частично финансировала размещение мурала.
Столичный департамент городского развития в своем ответе пояснил, что не имеет прав на единоличное решение закрасить мурал, так как финансирование было одобрено думской комиссией конкурса финансирования культурных проектов и согласовано с департаментом имущества. Поэтому родители в своем заявлении министерствам просят оценить, соответствует ли результат конкурса заявленным в нем целям.
Одновременно с этим продолжается сбор подписей за ликвидацию мурала на портале manabalss.lv, начатый 18 августа. К сегодняшнему дню инициативу поддержали 4550 человек.
Кроме того, родители воспитанников 40 школы обратились в Бюро омбудсмена Латвии с просьбой оценить ситуацию. Еще одна просьба направлена Управлению национального культурного наследия - соответствует ли изображение характеру застройки исторического центра города, находящегося под защитой UNESCO. Ответов на эти заявления пока нет.
Как уже сообщалось, работа Бректе, посвященная выдающейся художнице Джемме Скулме, появилась по инициативе фонда Mākslai vajag telpu на стене 40-й школы в августе этого года. Мурал вызвал возмущение руководства школы и родителей ее воспитанников, которые увидели в этой работе признаки сатанизма и порнографии.
В ночь на 1 сентября неизвестные испортили рисунок. Представительница фонда Mākslai vajag telpu Ласма Гоба сообщила, что планируется обращение в полицию в связи с нанесенным ущербом. Она уверена, что это сознательный вандализм - краской забросали лишь одну из изображенных на мурале фигур - богини Хатхор, нарисованной с крыльями и рожками. Причем сделано это было аккурат перед Днем знаний. Гоба предполагает, что к произошедшему могут быть причастны жители соседних домов. Она также опровергла, что это может быть какая-либо художественная акция.