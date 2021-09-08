Инспекция по защите прав детей считает, что скандальному муралу не место на стене школы

Родители учеников Рижской 40 школы написали коллективное заявление в несколько министерств с просьбой решить вопрос с вызвавшим скандал муралом с работой художника Кристиана Бректе.

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Письмо было направлено в министерство среды и регионального развития, министерство благосостояния и министерство образования. К заявлению также приложено заключение Госинспекции по защите прав детей, в котором говорится, что рисунок расположен в неподходящем месте и может вызвать непонимание у детей.

"Данной работе место не на стене образовательного учреждения, - говорится в заключении, - а в какой-либо художественной галерее, где сам художник может объяснить ее суть и работу могут осмотреть заинтересованные. В конкретном случае у детей выбора нет". Эксперты инспекции также указали, что изображение может вызвать у детей непонимание и, возможно, страх и насмешки в соответствии в возрастными особенностями восприятия (1-5 классы). По мнению специалистов инспекции, стоит учитывать и этический аспект - изображение не предусмотрено для детской аудитории и не соответствует сути образовательного учреждения.

В инспекции считают, что было необходимо выяснить мнение родителей и согласовать размещение рисунка на стене школы. Эксперты также напоминают о Законе о защите прав детей, который запрещает демонстрировать материалы, содержащие жестокость, насилие, эротику и порнографию, угрожающие психическому развитию.

Foto: F64

Заключение инспекции направлено также в Рижскую думу, которая частично финансировала размещение мурала.

Столичный департамент городского развития в своем ответе пояснил, что не имеет прав на единоличное решение закрасить мурал, так как финансирование было одобрено думской комиссией конкурса финансирования культурных проектов и согласовано с департаментом имущества. Поэтому родители в своем заявлении министерствам просят оценить, соответствует ли результат конкурса заявленным в нем целям.

Одновременно с этим продолжается сбор подписей за ликвидацию мурала на портале manabalss.lv, начатый 18 августа. К сегодняшнему дню инициативу поддержали 4550 человек.

Кроме того, родители воспитанников 40 школы обратились в Бюро омбудсмена Латвии с просьбой оценить ситуацию. Еще одна просьба направлена Управлению национального культурного наследия - соответствует ли изображение характеру застройки исторического центра города, находящегося под защитой UNESCO. Ответов на эти заявления пока нет.

Foto: F64

Как уже сообщалось, работа Бректе, посвященная выдающейся художнице Джемме Скулме, появилась по инициативе фонда Mākslai vajag telpu на стене 40-й школы в августе этого года. Мурал вызвал возмущение руководства школы и родителей ее воспитанников, которые увидели в этой работе признаки сатанизма и порнографии.

В ночь на 1 сентября неизвестные испортили рисунок. Представительница фонда Mākslai vajag telpu Ласма Гоба сообщила, что планируется обращение в полицию в связи с нанесенным ущербом. Она уверена, что это сознательный вандализм - краской забросали лишь одну из изображенных на мурале фигур - богини Хатхор, нарисованной с крыльями и рожками. Причем сделано это было аккурат перед Днем знаний. Гоба предполагает, что к произошедшему могут быть причастны жители соседних домов. Она также опровергла, что это может быть какая-либо художественная акция.