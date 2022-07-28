Истина в свинье. Режиссер Айк Карапетян о счастье в неволе, мужской уязвимости и живучих маргиналах

"Добро пожаловать в страну, где только свиньи могут тебя понять!" — приглашает Айк Карапетян в своей новой картине, снятой в латвийской глубинке черной комедии "Странствия Сэма". И он не изменяет своей репутации возмутителя спокойствия ни в фильме, ни в интервью порталу Delfi, где объясняет, почему заворачиваться в флаги непродуктивно, откуда в войне странное понимание справедливости, возможно ли счастье в неволе, чем прекрасны поцелуи со слюной и кто лучше, свиньи или люди?

Работы над фильмом велись до войны в Украине, но аллюзий — хоть отбавляй. "Подчинись и будешь счастлив", — говорит хуторская красавица чужестранцу, заплутавшему в тьмутаракани в поисках своего биологического отца. И устраивает ему сущий ад — мужика бьют, на цепь сажают, с дерьмом мешают — такая она, деревенская любовь. Спасение от свинской жизни находится в… свинье. Сюжет суров, но весел, точно — не скучен…

Режиссер Айк Карапетян всегда стоял особняком в обойме латвийских режиссеров. Армянин, выросший в русскоязычной среде и ставший своим в латышской, он снимает кино и ставит оперы в Латвии и за рубежом, и не церемонится ни с кем в своих публичных высказываниях. Сравнить Праздник песни и танца с мероприятиями при диктаторском режиме, пожелать Сейму камней в окнах, не подписывать открытое письмо с осуждением войны, назвать "мерзким" поколение родителей и… при этом остаться рукопожатным и государственно финансируемым — на это надо иметь смелость, уверенность в своем профессионализме и отчаянное чувство юмора.