Из жизни ушел солист Национальной оперы Роман Полисадов

6 мая скончался солист Латвийской национальной оперы и балета Роман Полисадов (22.04.1964 – 06.05.2021), сообщили представители ЛНО.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Артист в течение почти трех десятилетий был основой басового репертуара Латвийской национальной оперы, прдставляя зрителям множество ярких ролей - Гремин в "Евгении Онегине", Тимур в "Турандот", Рамфис в "Аиде", Даланд в "Странствующем голландце", Бартоло в "Женитьбе Фигаро", Захария в "Набукко", Ландграф в "Тангейзере" и многие другие .

В его репертуаре также были масштабные вокально-инструментальные произведения. В 2010 году Роман Полисадов дебютировал в партии Командора в опере Моцарта "Дон Жуан" в миланской Ла Скала, выступал в качестве приглашенного солиста в Варшавском Большом театре и Эстонской национальной опере. Также играл на сценах многих оперных театров по всему миру в гастрольных спектаклях Латвийской национальной оперы.

Роман Полисадов начал свою карьеру певца параллельно с изучением архитектуры в Рижском политехническом институте. В 1990 году он поступил на вокальное отделение Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, а затем получил степень магистра в Веймарской музыкальной академии. Солистом Латвийской национальной оперы начал работать в 1994 году.

В 2002 году певец занял 1 место в конкурсе вокалистов на 4-м Международном музыкальном фестивале в Родосе (Греция). Роман Полисадов был удостоен премии фонда Латвийской национальной оперы в области оперы за 2015/2016 год как лучший оперный солист года.