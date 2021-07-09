Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

8 июля в возрасте 76 лет скончалась бывшая актриса Рижского русского театра им. Михаила Чехова и педагог Людмила Сигова (07.09.1944.-08.07.2021.).

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Об этом представители театра, где Сигова играла почти три десятка лет, сообщили в социальных сетях.

"Горькая весть: ушла из жизни Людмила Сигова, актриса, игравшая в нашем театре 27 лет, с 1973 по 2000 год. Светлая, звонкая, бесконечно обаятельная, она создавала образы, в которых женский шарм сочетался с искренностью и внутренней силой, - говорится в сообщении. - Людмила Сигова окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, играла в Минском ТЮЗе, потом в Русском театре Эстонии, затем переехала в Ригу. И если зрители в первую очередь знают именно актрису, в том числе по работам в Театре-студии "Реверанс", то для ряда молодых артистов Людмила Сигова стала еще и педагогом, повлиявшим не только на выбор профессии, но и на уровень мастерства.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова выражает сердечные соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Людмилы Сиговой, а ее дочери Елене, нашей актрисе, весь коллектив шлет свою любовь и поддержку.

Скорбим - и всегда будем помнить..."

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