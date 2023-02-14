Как тракторист Мишка перевернул мир. 405 минут Херманис, Хаматова, Миронов и Манский спорили, рабы ли мы

Режиссер Виталий Манский показал в Splendid palace фильм "2020 год. О любви и свободе". 405 минут Алвис Херманис, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и сам Манский исследуют путь к свободе на постсоветском пространстве и не только. Для Херманиса это сквозная тема подготовки спектакля "Горбачев", для Манского - фильма "Горбачев. Рай". Рассказываем, как это было.

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Пандемия с закрытием границ, карантинами и электронными пропусками, Брекзит, волнения BLM, движение #MeToo, протесты и закручивание гаек в Беларуси, отравление Навального, суд над Серебренниковым — именно в 2020 году мир перескочил новую точку невозврата, считает Виталий Манский.

По общему хронометражу фильм "2020 год. О любви и свободе" из последнего обошел пятичасовой квадриптих к столетию Латвии Katra diena simtgadē. Gadalaiki (2018) и театральную постановку Херманиса "Комиссия по историческому расследованию" (2019) про мешки КГБ — та длилась пять с половиной часов... Впрочем, несмотря на видимую легкость формы, фильм Виталия Манского отсканировал не менее масштабные события последнего столетия.

Никто из героев, кроме самого режиссера, на показе не присутствовал. Как заверил Манский, все они фильм смотрели заранее. И один из был против публичного показа. И есть против, как сообщил Манский. Не будем уточнять кто, но режиссера это не остановило. Правда, небольшой цензорской правке фильм все же подвергся, признался он, о чем он теперь даже жалеет...

О чем речь?



В 2020 году Алвис Херманис приступил к постановке пьесы о Горбачеве - с Мироновым в роли Михаила Сергеевича и Чулпан Хаматовой в роли его супруги Раисы Максимовны. Для знакомства с главным героем режиссер в первый и последний раз со времен аннексии Крыма прервал свой бойкот Москвы, а Миронов выхлопотал для фигуранта "черного списка" разрешение на въезд в Россию.

Херманис сообщил Горбачеву, что тот — третий по силе влияния на его судьбу, после мамы и папы. И не только для него - для сотен миллионов. Горбачев проект благословил. Репетиции наметили на март, но тут разразилась пандемия. Мир закрылся. Творческий процесс перекочевал в zoom. Херманис предложил Манскому принять участие — на тот момент документалист дружил и общался с бывшим президентом СССР уже двадцать лет и владел бесценной информацией.

Впоследствии сперва Чулпан, а потом и Миронов перебрались в Латвию на репетиции. За премьерой в октябре 2020 года в Москве Херманис наблюдал через zoom. До Риги постановка так и не доехала: билеты были проданы, но буквально накануне стартовал очередной карантин. Организаторы обещали, как только все откроется — сразу. Не открылось.

В феврале 2022 года Чулпан покинула Россию, осудив развязанную Путиным полномасштабную войну в Украине. Евгений Миронов остался, а позже отправился в разгромленный Мариуполь. Шокированный таким поступком бывшего друга Херманис предложил переименовать Театр наций в Театр нацистов... Но это было потом, а в 2020 году творческий коллектив наслаждается свободой слова онлайн по полной программе...

Foto: Kadrs no filmas

В разборе пьесы также участвовали драматург Роман Должанский, ассистент режиссера — Леонид Тимцуник, художник по гриму — Анна Никулина, художник по костюмам — Виктория Севрюкова, помощник режиссера - Кристина Галеева.

Как тракторист Мишка и жена его Райка перевернули мир или Сказка про принцессу Несмеяну, спавшую волшебным сном, и Иванушку-дурачка, который ради нее меняет мир — так в свойственной ему ироничной манере обрисовал рамку Алвис Херманис.

Режиссер уточнил, что в понятии Иванушки-дурачка не видит негатива — скорее, особые моральные качества героя. По мнению режиссера, Горбачев был порядочным и одновременно очень любил власть, что по жизни — две вещи несовместных.

Философской основой для спектакля стали высказывания самого известного философа советских времен Мераба Мамардашвили, который учился на одном факультете МГУ с Раисой Титоренко. Параллельно на юридическом делал первые шаги к советскому полит-Олимпу бывший работник машинно-тракторной станции села Привольное Михаил Горбачев. Мамардашвили и Горбачев в один год женились на подругах-однокурсницах.

Foto: Kadrs no filmas

"Даже свободные люди могут немногое, а рабы уж совсем ничего не могут" - говорил Мераб. Студентки были от его речей без ума. Что на таком контрасте должен был сделать Горбачев для привлечения внимания эффектной Раисы — трудно себе представить. Но он своего добился. Даже сомнений ни у кого не возникало, что это была настоящая большая любовь, которая не умерла и после ухода Раисы Максимовны.

Какие темы обсуждали создатели постановки

Разбор пьесы Манский перебивает кадрами исторических событий, которые в 2020 году шли такой плотной чередой, что буквально наталкивались друг на друга - пандемия, брекзит, волнения BLM, разоблачения MeToo, протесты и их жесткое подавление в Беларуси, отравление Навального, переход Путина из императора в боги… Все это находит отражение в общении участников.

Отношения Михаила и Раисы разбирались с первых поцелуев и интимных отношений в грозу на озере... (Как раз в это время Чулпан позвонил Горбачев. "Это как если бы репетировали "Карамазовых" и позвонил Достоевский", - сравнили участники.) Кто кем управлял? Как она ему улыбалась? Как держала за руку? Нравилось ли Раисе, когда ей кланялись? Как он ей сообщил о том, что ядерная угроза миновала?..

Foto: Kadrs no filmas

Горбачев и все-все-все. Горбачев и Ленин (как антипод). Горбачев и Сталин (не любил, но тему для сочинения выбрал "Сталин — нашей юности полет"). Горбачев и Гоголь (о вечно живые мертвые души Руси!). Горбачев и мед (вечно льющийся на правителей). Горбачев и деньги (пенсия 5 долларов, зарабатывал рекламой, за стройку Фонда платил Тед Тернер). Горбачев и языки (не знал, но "русские считают, что если громко говорить на русском — все должны понять" - Херманис). Горбачев и свобода (он ее людям дал, а был ли сам свободным).

Абсурды пандемии. Театр будущего: в Германии предлагают ставить спектакли с дистанцией между актерами два метра, а если один на другого кричит — три метра, как быть с сексом на сцене? Херманис: афроамериканцы чаще умирают от коронавируса из-за любви к кока-коле и диабета, а шведы отказались от карантинов из расчета, что часть пожилых умрет, зато будет коллективный иммунитет — они такие, вот и легионеров после войны выдали по просьбе Советов. Афроамериканцев Херманис, вообще-то, называет более коротко, сообщив, что театр и политкорректность — вещи несовместные. При этом западный мир к людям, похоже, гуманнее: в Берлине выплатили по 5000 ковидных евро, в Новом рижском театре - постоянные зарплаты, а фрилансерам — по 700 евро. В Театре наций зарплат нет, обязательств платить — тоже, по 30% за несыгранные спектакли Миронов нашел.

Казусы свободы. Миронов поражается метаморфозам Никиты Михалкова в содружестве с духовником Путина отцом Тихоном (Шевкуновым). Но на Западе, по его мнению, не лучше. В парижском театре Odeon монтировщики сцены бастовать вздумали прямо во время гастролей Театра наций, а директор — раб профсоюзов. На Кевина Спейси (обвинялся в сексуализированных домогательствах) накинулись, порушив его "Карточный домик" - коллеги слово боялись сказать, а ведь суд оправдал. Надо бы Кевина с Пласидо Доминго (тоже обвинен в домогательствах) в Россию позвать, а потом и в Китай свозить - на гастроли. Херманис тоже считает, что на Западе манипуляций хватает — стоило ему не одобрить беженцев в Гамбургском театре, как спустили всех собак. Вот и Миша Барышников 40 лет в Нью-Йорке прожил - говорит, что свобода есть, а шаг влево-вправо - расстрел.

Foto: Kadrs no filmas

Чулпан. Вытаскивает трех гигантских клещей из собаки, бесконечно делает уроки с тремя дочерями, проворачивает спецоперацию по релокации в Латвию, общается с полицией, проверяющей выполнение карантина, спасает жизни врачей и детей своего фонда и смиренно улыбается, заслушивая списки угроз и сплетен в свой адрес, заботливо оглашаемые коллегами. Она - вдвое моложе Горбачева. А выглядит — втрое моложе. Так считает сам Горбачев. Чулпан — не против.

Какие вопросы поставил фильм

Можно ли и нужно ли дарить свободу рабам? Что им с нею делать?

Свобода и рабство — это внутри каждого или система? Как ее построить?

Демократия — лекарство от рабства? Или там своя мафия и заговоры?

Может ли один человек изменить мир? А если мир не готов меняться?

Можно ли быть порядочным и одновременно любить власть?

Можно ли не плыть против течения, но и не быть против своей совести?

Так рабы ли мы?

"Я считаю, что человек всю жизнь стремиться вырваться из рабства, - отвечает на этот вопрос Виталий Манский. - Не у всех получается. Но когда будучи даже полусвободным ты, наоборот, загоняешь себя в рабство, потому что там более комфортно и всегда дадут пайку… К таким людям у меня жалости нет — они сами выбирают свою судьбу. Я своей жизнью пытаюсь вырваться из рабства. Кстати, Горбачев был свободным человеком. Я с ним провел много лет. Он был заблуждающимся, путающимся и таким-сяким, но абсолютно свободным. Я в этом смысле всегда ему завидовал".

Фильм заканчивается немой сценой: Миронов едет в красивом черном авто, в красивом черном пальто с красивым меховым воротником и задумчиво смотрит в окно. По улицам Москвы гонят акцию протеста. Толпа кричит: "Свободу!" Ее ждет бесконечная очередь автозаков...