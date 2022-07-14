Когда-то - 12 миллионов галош, а теперь творческий квартал размером с "Титаник". Что происходит в здании завода "Проводник"?

Когда-нибудь здесь будут рестораны, променад и квартиры. Планируется проведение мастер-классов, концертов и выставок. Это будет творческий квартал, откуда можно будет не выходить целыми днями. Именно такое видение возникает перед глазами пока гуляешь по территории и зданию бывшего завода "Проводник" (Provodņiks). Это все то же желтовато-коричневое длинное ветхое здание, каким оно было в период своей былой славы.

Сейчас главная цель состоит в том, чтобы изменить восприятие этого района как заброшенного и труднодоступного места. И хотя здание "Проводника" открыто для посетителей уже пару лет, этим летом впервые организуются регулярные экскурсии, которые познакомят гостей с впечатляющими помещениями и прошлым промышленного здания. О том, что происходит на территории бывшего завода рассказывают Мартиньш Звидриньш — художник, спортсмен и организатор приключенческих мероприятий, он устроил в этих помещениях свой офис, проводит экскурсии и участвует в исследовании истории завода, а также Анния Мария Силанагле — креативный директор "Проводника".

Почти "Титаник"

В здании бывшей фабрики очень жарко. Здесь немного пахнет разогретой резиной, металлом и старостью — эти помещения впитали в себя более чем 130-летнюю историю производства.

История французско-русского предприятия "Проводник" началась в 1888 году. Фабричный комплекс сформировался на быстрорастущей промышленной окраине Риги и уже в конце XIX - начале XX века был четвертым по величине производителем резиновых изделий в мире. Известная история, подтверждающая масштаб и значение "Проводника", касается производимого здесь напольного покрытия — линолеума, который якобы использовался на самом большом в мире пассажирском пароходе "Титаник". "Это здание также такое же длинное, как "Титаник" — 350 метров", — говорит Анния.

На "Проводнике" выпускались шины, конкурирующие с Michelin, но особенно популярным продуктом были резиновые галоши, производство которых, по данным, опубликованным на сайте Национальной энциклопедии, достигало около 12 млн пар в год.