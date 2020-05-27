Конкурс Инессы Галанте начал сотрудничество с благотворительным фондом

"Фонд Инессы Галанте" и благотворительный фонд VIVAT Future объявили о начале сотрудничества. Главной целью VIVAT Future является оказание помощи талантливым детям, нуждающимся в поддержке для продолжения обучения и профессионального роста.

В процессе сотрудничества с новым партнером команда "Фонда Инессы Галанте" будет давать профессиональные рекомендации и выступать гарантом при отборе претендентов на поддержку, которую VIVAT Future окажет напрямую одаренным музыкантам и исполнителям, наиболее остро нуждающимся в материальной помощи и посещении мастер классов.

С момента своего основания в 2016 году, VIVAT Future помог 42 детям, выделив на образовательные и развивающие программы, а также на различные приобретения, необходимые для будущего профессионального роста, финансирование в размере 79 046 тысяч евро. Только в 2019 году фонд VIVAT Future оказал финансовую поддержку 28 детям, среди которых 17 талантливых ребят из Латвии. Более 35 тысяч евро было выделено на приобретение музыкальных инструментов, мастер-классы и обучение у иностранных педагогов, а также на углубленные образовательные программы, в том числе, дополнительное занятия по вокалу для будущих артистов.

"Фонд уже дважды подарил нам возможность принять участие в престижных музыкальных конкурсах за рубежом – в конкурсе по фортепианному мастерству в Италии Concorso Musicale Città di Filadelfia, где мы заняли первое место в дуэте, а также в международном музыкальном конкурсе Stars at Tenerifeв Испании, - рассказывают ученицы музыкальной школы города Талси Рута Зауре и Мария Фридрих. - Мы очень благодарны такой поддержке. Это придает невероятный стимул усердно учиться и развиваться".

"Мы очень рады новому партнеру. Это замечательно, что есть организации, которые участвуют в судьбе талантливых детей, не имеющих средств для обучения, развития своих способностей или приобретения музыкальных инструментов. Я уверена, что это сотрудничество станет эффективным, и мы сможем оказать поддержку большему числу одаренных музыкантов и вокалистов, профессиональные стремления которых связаны с классической музыкой", - рассказала организатор конкурса, оперная певица Инесса Галанте.

Организаторы VII конкурса "Таланты Инессы Галанте" напоминают, что на официальном сайте конкурса до 30 мая продолжается зрительское голосование за финалистов конкурса, которое определит обладателя "Приза зрительских симпатий". Второй, заключительный этап конкурса и награждение лауреатов состоится 14 июня в зале Ziedonis Латвийской национальной библиотеки.