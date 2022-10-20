Конкурс "Таланты Инессы Галанте 2022" приглашает на онлайн-голосование за финалистов

Завершился первый отборочный тур престижного конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте" - объявлены финалисты. Музыкальные видео-выступления талантов, прошедших отбор жюри, уже размещены на официальном сайте конкурса.

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В финале IX конкурса приняли участие 33 исполнителя 9-42 лет со всей Латвии, а также из Германии, Литвы, Голландии. В том числе: 13 вокалистов, шесть претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", шесть - в категории "Игра на струнных инструментах" и еще восемь - "Игра на духовых и ударных инструментах".

Организаторы приглашают латвийцев и зрителей из других стран поддержать молодых исполнителей: зайти на официальный сайт и проголосовать за наиболее понравившееся музыкальное выступление. Публичное голосование продлится до финала конкурса и определит победителя в номинации "Зрительская симпатия 2022". Приз предоставила туристическая компания Atlantic Travel.

Вдохновительница и председатель жюри конкурса оперная дива Инесса Галанте поблагодарила всех участников конкурса и обратилась к зрителям с приглашением проголосовать за своих фаворитов.

В составе жюри конкурса "Таланты Инессы Галанте 2022": контртенор Сергей Егерс; музыкальный педагог и политик Дагния Стаке; композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола профессор Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, директор рижской музыкальной школы им. Я. Медыня, саксофонист Айнар Шабловский, пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис.

Председатель жюри - патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте.

Дата и место проведения финала конкурса будут объявлены позже.