Куклы, брошки и игрушки: Рижский русский театр приглашает на онлайн-аукцион в поддержку бездомных животных

Рижский русский театр имени Михаила Чехова в сотрудничестве с галереей Birkenfelds устраивает благотворительный аукцион поделок, которые своими руками создали артисты и другие работники с творческим хобби.

Средства, вырученные от продажи этих сделанных с любовью вещей, будут переданы обществу Palīdzēsim dzīvniekiem - на содержание и питание бездомных животных, которым сейчас отчаянно нужна помощь.

Среди лотов - фантастические авторские куклы от актера Никиты Воронина, милые брошки в виде животных от актрисы Татьяны Лукашенковой, мягкая детская книжка для развития мелкой моторики от Вероники Плотниковой и многое другое. Полностью каталог лотов доступен по ссылке.

Аукцион завершится 24 мая, он будет проходить с 15.00 до 18.25. Каждая работа будет выставлена на аукцион в свое время с интервалом 5 минут.

Покупатели освобождены от аукционных комиссионных сборов, необходима предварительная регистрация.