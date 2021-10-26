Латвийская артистка завоевала золотую медаль на международном балетном конкурсе
Foto: No Grietas Grīnbergas privātā arhīva

Артистка Латвийского национального балета Гриета Гринберга завоевала золотую медаль в категории "современный танец" среди взрослых на Южноафриканском международном конкурсе артистов балета (SAIBC).

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Представительница Латвийской национальной оперы и балета Ирбе Трейле рассказала, что Гриета Гринберга участвовала в конкурсе с хореографией "Струны", созданной специально для нее Эльзой Леймане. Эта хореографическая постановка уже принесла артистке первое место на V Международном балтийском балетном конкурсе.

"Я была очень рада принять участие в таком престижном соревновании. Это фантастика, что организаторы готовы продолжить конкурс несмотря на обстоятельства. Это вселяет уверенность в том, что никакие препятствия нам не помешают и мы продолжим танцевать", — сказала Гриета.

Гриета Гринберга окончила Рижское хореографическое училище, а с 2020 года является артисткой Латвийского национального балета. Она уже добилась блестящих успехов на Международном конкурсе артистов балета в Грассе (Франция), конкурсе Stora Daldansen в Швеции и на Международном конкурсе балета в Сполето (Италия).

Южноафриканский международный конкурс артистов балета проводится с 2008 года. На нем призовые места уже занимали латвийские артисты балета — Эльза Леймане, Анния Копштале, Карлис Цирулис и Раймонд Мартиновс. В этом году конкурс проходил в гибридном формате — местные танцоры принимали участие лично, а зарубежные артисты балета представили видеоработы.

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