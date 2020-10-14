Латвийский национальный художественный музей открывает выставку древних скульптур
Foto: Kristiana Zelča

В четверг, 29 октября, в Музейном хранилище на улице Пулка 8 в Риге Латвийский национальный художественный музей (LNMM) откроет новую экспозицию "Лес скульптур. Скульптуры античности и эпохи Возрождения". По словам представителей LNMM, после десятилетнего перерыва посетители вновь смогут увидеть копии всемирно известных скульптур из коллекции отдела зарубежного искусства LNMM.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На новой выставке будут представлены гипсовые копии скульптур Древней Греции и Древнего Рима, а также шедевров эпохи Возрождения в современном формате. Автор дизайна выставки, скульптор Глеб Пантелеев, создал Лес скульптур, в котором, как отмечают представители музея, "время и пространство сливаются в одно целое, соблюдая принципы хронологии и коллекционирования истории искусства".

На выствке будут представлены копии известных скульпторов возрастом свыше ста лет: "Дискобол" Мирона, "Гермес с младенцем Дионисом" Преакла, "Афина Джустиниани", "Давид с головой Голиафа" Верроккьо, "Моисей" Микеланджело и другие экспонаты коллекции, хранящейся в отделе зарубежного искусства Латвийского национального художественного музея.

Латвийский национальный художественный музей открывает выставку древних скульптур
Foto: Kristiana Zelča

Организаторы выставки подчеркивают, что учителям школ и вузов, искусствоведам, преподавателям культуры и рисования, а также их ученикам будет предложена образовательная программа и место для творческой деятельности. Желающие смогут познакомиться со скульптурами с помощью виртуального гида на планшетах.

Выставка античных скульптур и скульптур эпохи Возрождения будет открыта для зрителей по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00. Из соображений безопасности количество посетителей выставки будет ограничено. Допустимое количество посетителей выставки - 15 человек.

Посещение экспозиции без использования услуг гида или виртуального гида бесплатное.

Латвийский национальный художественный музей открывает выставку древних скульптур
Foto: Kristiana Zelča
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Kultūra

Sharing Options

0

Source

DELFI Kultūra
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини