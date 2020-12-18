Латвийское event-агентство получило две награды международной премии индустрии
Foto: Publicitātes foto

Латвийское агентство победило в двух номинациях на международном конкурсе BEA World, который называют "Оскаром" в индустрии мероприятий.

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Организованное агентством мероприятие Behind the Spotlight было признано лучшим в обеих выдвинутых номинациях – "Лучшее мероприятие внутренней коммуникации" и "Лучшая авторская работа".

Латвийское event-агентство получило две награды международной премии индустрии
Foto: Publicitātes foto

Всего в этом году на конкурс BEA World были заявлены 188 мероприятий из 25 стран. Все работы оценивало международное жюри, в состав которого в этом году входили представители ведущих мировых компаний. Свои работы на конкурс представили такие бренды как Coca-Cola, Maserati, Swarovski, Campari, Adidas, Oriflame, Lego, KLM, Ferrari и другие.

Латвийское event-агентство получило две награды международной премии индустрии
Foto: Publicitātes foto

"Нередко процесс создания во много раз интереснее конечного результата, - комментирует глава Luka продюсер Инесе Лукашевска. - Моя цель состояла в том, чтобы показать процесс, целиком построив и создав мероприятие на глазах у публики, и показать, насколько сложна эта работа, будь то театральное представление, концерт или ежегодный праздник. Жюри похвалило нас, признав, что то, что мы сделали, было безумием".

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