"Я согласилась отработать три года, а в результате осталась на 30 лет", — говорит художница по костюмам Эдите Приеде о своей работе на крупнейшей киностудии СССР. Она работала над созданием таких фильмов, которые вошли не только в золотой фонд советского кино, но и вписались бы в мировую классику. Это "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и многие другие картины. Работы Эдите Приеде можно увидеть в 26 фильмах.

"Есть актеры, которых можно одеть без проблем. А есть такие, которые сами хотят снимать фильм или просто показать себя. Например, в фильме "Вокзал для двоих" Людмила Гурченко хотела такие наряды, которые потом стали бы все повторять, - вспоминает Эдите. - Черт знает что! Я пошла к режиссеру и говорю: "Эльдар Александрович, мне кажется, что в этот раз я с вами фильм делать не буду. Как вы знаете, в фильме Гурченко — буфетчица на какой-то провинциальной железнодорожной станции… Только подумайте, какая-то станция, туда напиться приходят, ну какая там может быть буфетчица? А ей нужно ПЛАТЬЕ! Про этот фильм я с особой радостью не вспоминаю, именно из-за нашего компромисса".