40 лет назад вместо эстрадного концерта ко Дню советской милиции по телевидению вдруг пустили трансляцию балета "Лебединое озеро" - позже сообщили о смерти генерального секретаря коммунистической партии СССР Леонида Брежнева. 29 октября в Арене Рига "Лебединое озеро" в той же классической версии под живую музыку оркестра исполнит International Festival Ballet, в котором танцуют беженцы из Украины и России. Портал Delfi с ними пообщался накануне начала гастролей.

Харьковский хореограф Алексей Богуцкий и его супруга москвичка Елизавета, прима-балерина International Festival Ballet и исполнительница партии Одетты/Одиллии, познакомились 10 лет назад во время турне в Китае. С тех пор не расставались. По полгода они жили на гастролях, остальное время — то в Москве, то в Харькове. После 24 февраля им так ни разу и не довелось оказаться дома...

Созданный в 2009 году International Festival Ballet изначально назывался St. Petersburg Festival Ballet. В труппу входили танцовщики с гражданством России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана — все базировалась в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. После двух лет пандемийного бездействия мюнхенскому продюсеру балета Ирене Верес удалось вывезти танцовщиков, организовать всем европейские вакцины и прошлой осенью запустить тур по 13 странам Европы.

А завтра была война

24 февраля застало артистов в Лионе. "40 танцовщиков и вся наша команда вышли на сцену перед полным залом в 2000 человек, где зачитали антивоенную речь на французском, - рассказывает Ирена Верес. - И наш оркестр сыграл гимн Украины. Конечно, у многих были опасения по поводу последующего возвращения домой, но сомнений в том, кто и на чьей стороне — ни единого. Мы вышли все — был настрой, что по-другому нельзя".