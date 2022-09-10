"Меня давно нет дома". В галерее Cub открылась выставка "Время беженцев"

В рижской галерее Cub открылась выставка Меера Аксельрода "Время беженцев" - портреты людей, которых война заставила покинуть родные места век назад, и местечек, которые под напором времени ушли в никуда. На открытие вернисажа пришло много беженцев современных.

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Семья хозяев галереи Cub – Дарья Бескина и Александр Чернов начала переезд в Ригу с 2008 года. Следующие вехи — 2014 и 2022 — завершили процесс. Для Дарьи этот город совсем не чужой - ее прадед художник Александр Лабас покинул Ригу в начале 20-го века...

За 14 лет не раз поменяла адрес и галерея — ее новое место на ул. Альберта, 9. В своем импровизированном выступлении Дарья Бескина призналась, что с трудом себе представляла, как можно открыть выставку в такое тяжелое время. Но когда художник Михаил Яхилевич предложил выставить работы своего деда Меера Аксельрода на тему беженцев век назад, все сошлось.

"Я почитал документы того времени — оказалось, практически в тех же местах, такие же люди век назад вынуждены бежать, - рассказал супруг Дарьи Александр Чернов. - В то время в Витебске находился латвийско-российский эвакуционный центр. За три месяца 1921 года через Витебск в Латвию въехало 40 тысяч человек, а на следующий год — еще столько же. Треть из них никакого отношения к Латвии не имела".

Foto: DELFI

На фото: внук художника Михаил Яхилевич и галеристы Дарья Бескина и Александр Чернов.

Как рассказал внук художника, выставку к 120-летию Меера Аксельрода он планировал давно. Собирался открыть ее в Беларуси, но после того, что там произошло в 2020 году, это стало нереальным. Планы перекинулись в Москву, но после того, что там произошло в 2022 году, это стало нереальным. Рига — город нечужой для Аксельрода — стала верным пристанищем для выставки-беженки.

Foto: Publicitātes attēls

"Ночь тиха. Покой. Дремота.

Плач колёс. Шуршит солома

Может быть, горюет кто-то,

Что меня давно нет дома…"

Это отрывок из стихотворения брата художника поэта Зелика Аксельрода отражен на стене галереи Cub.

"Тема беженцев, как основа, возникла уже после 24 февраля. Изначально планировалась выставка всего творчества деда, - пояснил Яхилевич. - Раньше, когда я рассказывал о пережитом нашей семьей, это казалось историей. Представьте себе еврейское местечко Молодечно. В начале Первой мировой правительство насильно выселило сотни тысяч евреев из прифронтовой полосы — семья скиталась по России. После войны Молодечно отошло Польше - перебрались в Минск, потом в Москву. А брат Зелик остался в Минске — стал известным поэтом, попал в тюрьму, откуда чекисты преступников эвакуировали, а политических — расстреляли, о чем семья узнала только много лет спустя… Понятно, что тема беженства очень волновала деда, когда он был студентом ВХУТЕМАСа".

Центральным элементом праздничного стола на открытии выставки стали яблоки — символ Рош а-Шана, начинающегося еврейского Нового года. По традиции, обмакивая кусочек яблока в мед, евреи произносят пожелание: чтобы наступающий год был хорошим и сладким. В этот раз меда на столе не было.

Выставка краткосрочная, открыта до 11 сентября с 12.00 до 18.00

12 сентября в 18.30 в конференц-зале магазина Baltā Kumode Михаил Яхилевич прочтет лекцию о художнике Меере Аксельроде и расскажет историю своей знаменитой семьи, большинство членов которой - художники или писатели.