"Меня достала школа." Интернет-журнал Satori выпустил билингвальную газету об образовании в Латвии

Интернет-журнал Satori впервые выпустил летнюю газету на двух языках - русском и латышском, посвященную реформе образования "Школа 2030" и латвийскому образованию. Газета "Man riebjas skola/Меня достала школа" будет бесплатно доступна на разных культурных площадках Латвии.

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"Цель этой газеты – разобрать изъяны образования, темную его сторону", – написал в колонке главный редактор Satori Хенрикс Элиасс Зегнерс. Он рассказал порталу Delfi, что желание работать билингвально у издания было всегда, но именно сейчас подвернулась возможность это сделать.

"Образование важно для всех, оно - одна из причин, почему в Латвии сформировалось двухобщинное общество, оно же является способом решить связанные с этим проблемы", - отметил Зегнерс. По мнению Зегнерса, взгляд со стороны открывает "поразительное количество боли, травм и ошибок, ран, которые отражаются на всем обществе".

В газете собраны эссе и художественные тексты на тему тревоги, порождаемой школой, трещины между русской и латышской общинами, формирования половой идентичности в школе, войны недовольных мальчиков с учителями-женщинами, а также начала школьной поры. Кроме того, журналист Сармите Колате в газете разъясняет, что значит реформа "Школа-2030", а учителя рассказывают, что именно их достало в школе.

Газету можно найти на культурных площадках по всей Латвии, в том числе в "Kaņepes kultūras centrs", "Roberts's Books", "Cadets de Gascogne", "MIIT", "M50", "Taka", "Terapija", "Mazā terapija", "fon Stricka villa", "Veldze" и "Kalnciema kvartāls".